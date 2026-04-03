Ministra Steinert visita a joven baleada en San Bernardo y refuerza búsqueda de responsables

03 abr. 2026 - 19:05 hrs.

¿Qué pasó?

La situación de la joven baleada durante los incidentes del Día del Joven Combatiente en San Bernardo volvió a estar en el centro de la agenda este viernes, tras la visita de autoridades al recinto asistencial donde permanece internada.

Hasta el Hospital El Pino llegó la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, junto al alcalde de la comuna, Christopher White, para conocer el estado de salud de la mujer de 26 años, quien resultó gravemente herida por un impacto balístico.

¿Qué dijo el alcalde de San Bernardo por el estado de salud de la joven?

El hecho ocurrió la madrugada del 30 de marzo, cuando la víctima caminaba junto a un amigo tras salir del Metro, en la intersección de Padre Hurtado con Lo Barro. En ese momento, un grupo de manifestantes efectuó disparos en dirección a Carabineros, impactando uno de los proyectiles en el abdomen de la joven.

Tras ser trasladada en riesgo vital, su estado evolucionó a grave y, según detalló el jefe comunal, ha mostrado avances, aunque con consecuencias que podrían ser permanentes.

Luego del encuentro, White valoró la presencia de la ministra en el recinto, destacando que "quiero en primer lugar valorar el gesto humano de haber venido a ver a la familia", además de relevar el "comprometer las acciones de perseguir a estos delincuentes".

El alcalde también expresó preocupación por la forma en que este tipo de hechos suele abordarse en sectores periféricos. "Se normalizan, se naturalizan (...) Como ocurre en una comuna periférica de la zona sur, estas cosas tienden a ocultarse", afirmó, agregando que la visita de la autoridad "da una señal de que las cosas que pasan aquí también son importantes".

En esa línea, enfatizó la necesidad de avanzar en la investigación, señalando que "hace que cosas se empiecen a mover, como por ejemplo que la Fiscalía, que Carabineros, que la Municipalidad y que todos los órganos del Estado, que somos uno solo, trabajemos en un solo propósito".

Asimismo, insistió en que el caso debe mantenerse como prioridad, indicando que "no es que la carpeta siga escondida abajo porque ocurrió en el Chile B, sino que esa carpeta esté en primera línea y que esté buscando a los responsables".

Finalmente, expresó su expectativa de que se logren avances en el corto plazo, afirmando que "en los próximos días tengamos noticias respecto a quienes son responsables de este macabro hecho".

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