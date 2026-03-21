"Actúa todavía como fiscal": Senador Flores cuestiona remoción de subdirectora de la PDI y apunta a ministra de Seguridad

21 mar. 2026 - 22:20 hrs.

¿Qué pasó?

El senador Iván Flores (DC) denunció el despido de la subdirectora de la Policía de Investigaciones (PDI), Consuelo Peña, cuestionando la decisión adoptada por el Gobierno y exigiendo explicaciones claras sobre sus fundamentos.

El parlamentario calificó la medida como un “error gigantesco”, destacando la trayectoria de la funcionaria, a quien describió como una profesional “con una carrera intachable, impecable y con el reconocimiento varias veces de todo el país” por su labor en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

En esa línea, Flores apuntó a la falta de transparencia en torno a la decisión, señalando que no se han entregado razones suficientes que justifiquen la salida de una autoridad de ese nivel dentro de una institución clave para la seguridad pública.

Senador Flores apunta contra la ministra de Seguridad Pública

Asimismo, dirigió críticas a la ministra de Seguridad, Trinidad Steinert, indicando que “cuenten la verdad, porque no se puede estar sacando gente tan valiosa y de función tan crítica para el país sencillamente porque a la fiscal Steiner, porque parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”.

El senador advirtió además que este tipo de decisiones podría afectar el funcionamiento de la PDI, en un contexto ya complejo en materia de seguridad, calificando la situación como un “descabezamiento”.

En ese sentido, llamó a que las máximas autoridades del país entreguen una explicación, señalando que tanto el Presidente de la República como el ministro del Interior deben aclarar lo ocurrido.

Finalmente, Flores planteó dudas sobre los motivos de fondo del despido, afirmando que “si se investiga como corresponde, nos vamos a llevar una sorpresa”, dejando abierta la posibilidad de nuevos antecedentes en el caso.

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