PDI confirma la salida de jefa de Inteligencia Consuelo Peña: Senador Flores (DC) apuntó contra la ministra de Seguridad

22 mar. 2026 - 20:37 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo, la Policía de Investigaciones (PDI) confirmó de manera oficial la salida de la prefecta general Consuelo Peña San Miguel, que ha pasado a retiro y a quien la institución le agradeció los servicios prestados.

Además, el director general Eduardo Cerna designó al prefecto general Ricardo Gatica Aliaga como el nuevo subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, cargo que antes tenía la prefecta general Peña.

Senador Iván Flores (DC) apuntó contra la ministra de Seguridad por salida de Consuelo Peña

La salida de la prefecta general Consuelo Peña de la PDI fue cuestionada por el senador Iván Flores (DC), quien apuntó contra el Gobierno del Presidente José Antonio Kast y la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert.

De hecho, el senador Flores dijo: “Cuenten la verdad, porque no se puede estar sacando gente tan valiosa y de función tan crítica para el país sencillamente porque a la fiscal Steinert, porque parece que actúa todavía como fiscal y no como ministra, no le gustó que le cambiaran algunas piezas”.

Asimismo, el senador DC planteó dudas sobre los motivos de fondo del despido, afirmando que “si se investiga como corresponde, nos vamos a llevar una sorpresa”, dejando abierta la posibilidad de nuevos antecedentes en el caso.

¿Quién es el nuevo subdirector de Inteligencia, Crimen Organizado y Seguridad Migratoria de la PDI?

De acuerdo con el comunicado que emitió la PDI, "el prefecto general Ricardo Gatica es la segunda antigüedad de la Institución y se ha desempeñado en unidades como la Brigada Investigadora del Crimen Organizado, la Brigada Antinarcóticos Metropolitana, la Unidad de Coordinación Estratégica Norte y Agregado Policial en México, entre otras destinaciones, lo que evidencia su vasta experiencia en materias propias de la Subdirección que asume".

"Debido a lo anterior, el Director General decidió además realizar una readecuación de los cargos designando en la Subdirección del Personal y Soporte a las Operaciones al Prefecto General Erwin Clerc Gavilán -quien antes se desempeñaba como Inspector General- y para este cargo a la Prefecta Inspectora Catalina Barría Becerra", concluyó la PDI en su misiva.

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