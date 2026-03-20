PDI abre 250 cupos para nuevos agentes de control migratorio: Sueldos superan los $2,8 millones según grado

20 mar. 2026 - 15:00 hrs.

La Policía de Investigaciones (PDI) anunció la apertura de 250 nuevos cupos para el rol de agentes, en el marco de la agenda de seguridad impulsada por el gobierno de José Antonio Kast, que busca fortalecer las fuerzas de orden y seguridad.

La convocatoria está dirigida a personas de entre 18 y 30 años. Quienes resulten seleccionados podrán cursar la carrera de Técnico de Nivel Superior en Labores Investigativas y Control Migratorio.

¿Cuánto pueden ganar?

De acuerdo a datos de la PDI, recogidos por LUN, estos son los sueldos mensuales brutos que pueden recibir los agentes según su grado:

Grado 17 (3 años para cada ascenso): $857.686

Grado 16 (5 años para cada ascenso): $1.099.338

Grado 15 (4 años para cada ascenso): $1.398.439

Grado 14 (4 años para cada ascenso): $1.483.516

Grado 13 (5 años para cada ascenso): $1.892.013

Grado 12 (4 años para cada ascenso): $2.347.723

Grado 11 (5 años para cada ascenso): $2.805.174

Cabe aclarar que el proceso de postulación finaliza este viernes 20 de marzo. Para recibir mayor información, puedes ingresar en el enlace oficial dispuesto por la institución en el siguiente enlace (clic aquí).

Proceso de formación

El subprefecto Rodrigo Zamora, director del Centro de Capacitación Profesional (Cecapro-PDI), en conversación con LUN, explicó que el programa contempla dos años de formación. El primero se desarrolla de manera presencial, bajo la modalidad de internado.

En el segundo año, los alumnos egresan como agentes policiales, aunque el título se obtiene solo tras completar la práctica profesional. Durante ese periodo, combinan clases en formato b-learning con su desempeño en terreno.

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