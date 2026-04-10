Ministra Steiner encabeza operativo de control migratorio en la Vega Central: "Queremos saber quiénes están en nuestra casa"

10 abr. 2026 - 11:15 hrs.

La ministra del Interior, Trinidad Steiner, encabezó esta mañana un operativo de control migratorio en las inmediaciones de la Vega Central, en la comuna de Independencia, en el que participaron cerca de 75 efectivos de Carabineros y la Policía de Investigaciones (PDI).

"El sentido de esto es poder enfrentar el crimen organizado y saber quiénes se encuentran realmente en nuestro país. Queremos saber quiénes están en nuestra casa", declaró Steiner ante la prensa al llegar al lugar.

La autoridad aprovechó la instancia para hacer un balance del primer mes de gestión en materia de seguridad. Recordó que el gobierno ya había realizado dos operativos de gran escala con anterioridad: el primero, al inicio de la administración, con 2.905 detenidos, y el segundo, en torno al 27 de marzo, con más de 3.000 detenidos, ocho de ellos por domicilio al encontrarse prófugos de la justicia.

"No es el primer operativo que realizamos", subrayó Steiner, defendiendo la continuidad de las acciones de su cartera desde el primer día.

Cómo funciona el operativo

Según explicó la ministra, el procedimiento consiste en verificar la situación migratoria de los extranjeros presentes en el sector, identificar cómo ingresaron al país y aplicar la normativa vigente según cada caso. "Si una persona tiene orden de detención, irá a los tribunales de justicia. Si se encuentra de manera irregular, sigue la PDI con los actos administrativos que corresponden", detalló.

El director general de la PDI, Eduardo Cerna, complementó la información y precisó que el operativo es focalizado, con zona y horario definidos, justamente para ser más efectivo. "Cuando efectuamos todos estos controles en conjunto, obviamente se produce desplazamiento, por eso definimos un lugar, una hora, una zona", explicó.

La autoridad policial también confirmó que este tipo de controles serán permanentes, aunque sin publicar días ni horarios. "No vamos a publicar los días ni las horas, pero esto está decretado y así lo vamos a revisar a nivel nacional", afirmó.

La Vega, zona prioritaria

Consultado sobre por qué se eligió este sector, el director de la PDI explicó que se trata de una zona de alta afluencia de público con un porcentaje importante de extranjeros. "Lo que buscamos es que el extranjero que está acá esté regular. Y el que no, será enrolado, identificado y denunciado al Servicio de Migraciones para el proceso de expulsión respectivo", señaló.

Funcionarios policiales bajo ataque

En paralelo al operativo, tanto la ministra como las jefaturas policiales debieron referirse a una seguidilla de situaciones violentas que han involucrado a funcionarios en servicio durante los últimos días. Entre los casos más recientes, un subcomisario de la PDI resultó lesionado en la Alameda mientras se encontraba en una pizzería, y este viernes un carabinero que viajaba en una micro repelió un asalto con su arma particular, dejando al delincuente muerto en el lugar.

El general de Carabineros confirmó que el efectivo se trasladaba hacia su comisaría cuando fue asaltado. "Repelió el asalto con su arma, la cual está debidamente inscrita", indicó, agregando que la investigación quedó a cargo de la PDI y bajo instrucciones del Ministerio Público.

El director de la PDI valoró la actuación de sus funcionarios y agradeció el apoyo ciudadano. "Han sido víctimas de delitos estando con sus familias, pero la pasión y la convicción por lo que hacen los ha puesto por sobre la situación de riesgo", sostuvo.

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