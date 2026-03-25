Paciente está en riesgo vital: Clausuran centro médico de Providencia donde mujer sufrió paro cardiorrespiratorio durante cirugía

25 mar. 2026 - 17:19 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este miércoles, la Municipalidad de Providencia clausuró la Clínica Médica Almirante Pastene, mismo lugar en donde hace pocos días una paciente sufrió graves complicaciones de salud durante una cirugía estética.

Tras una fiscalización, se determinó que la clínica no contaba con la patente ni los permisos para realizar procedimientos de alta complejidad. Esta clausura, sin embargo, no es la primera. Al menos tres personas han fallecido tras someterse a intervenciones quirúrgicas en el recinto.

El último caso de gravedad ocurrió el pasado viernes 20 de marzo, cuando una mujer peruana de 31 años, al administrarle anestesia para una lipoescultura, sufrió un paro cardiorrespiratorio. Actualmente, se encuentra en riesgo vital en la Clínica Santa María.

Recinto no tenía patente de clínica

La directora de Fiscalización de Providencia, Marcela Ortiz, señaló a Meganoticias Ahora que desde hace un tiempo le vienen haciendo un seguimiento a este recinto médico, siendo fiscalizado en numerosas oportunidades.

"Para nosotros, uno de los temas prioritarios dentro de la fiscalización son los temas que pueden involucrar la salud de las personas. Por lo tanto, esta clínica, al igual que todo lo que involucra salud a nivel de la comuna, es permanentemente fiscalizado", explicó.

Ortiz agregó que el recinto tenía patente de centro médico, "que dista de lo que es una clínica, porque una clínica necesita de pabellones, necesita de poder reaccionar en caso de situaciones críticas como la que se vivió el viernes. Entonces, claramente estaba actuando al margen de lo que le autorizaba la patente".

Clausura del centro médico

La directora de Fiscalización indicó que cuando se constata alguna actividad que no está autorizada en la patente, el municipio debe "actuar con todas las herramientas que le otorga la ley, y en ese caso hay que decretar primero la clausura, porque no cuenta con los permisos municipales".

Ortiz aseguró que la orden de clausura se emitió de forma inmediata por el municipio: "El alcalde lo firmó el mismo viernes, pero había que esperar que la Seremi de Salud terminara también con su fiscalización, por lo tanto no pudo ser notificada en esa ocasión".

Además, aprovechó de aclarar que todas las clausuras "toman su tiempo, porque, obviamente, hay que evaluar los antecedentes, y por eso nosotros también actuamos en conjunto con Seremi de Salud", agregando que esta medida "puede ser provisoria".

Sobre este último punto, sostuvo que la apertura del centro médico dependerá "de qué es lo que permite el plan regulador, de si pueden acceder a ese tipo de patentes. Por lo tanto, esta es carga de ellos, de poder ajustarse a lo que corresponde y lo que está autorizado a nivel de comuna".