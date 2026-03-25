Droga oculta en una pared y transferencias a la cuenta de su madre detenida: Detienen a descarado traficante de La Florida

25 mar. 2026 - 21:20 hrs.

¿Qué pasó?

Dos personas fueron detenidas por Carabineros luego que se les sorprendiera realizando una transacción de droga en la vía pública y a plena luz del día, en la comuna de La Florida, Región Metropolitana.

Lo insólito del caso, fue que se descubrió que el vendedor escondía pasta base y clorhidrato de cocaína en una pared del departamento en donde vivía.

Vendedor escapó tras ser sorprendido por Carabineros

El procedimiento se produjo la tarde del martes, a eso de las 17:00 horas, mientras personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros realizaba un patrullaje preventivo por la calle General Arriagada.

En ese contexto, los uniformados se percataron de un intercambio sospechoso entre dos individuos, iniciándose una rápida acción que terminó revelando un "ingenioso" método de ocultamiento.

Al darse cuenta de que había sido sorprendido, el vendedor huyó a pie hasta un departamento ubicado en la misma calle General Arriagada, en donde el sospechoso intentó refugiarse sin éxito siendo.

El insólito lugar donde escondía la droga

En el departamento fue capturado por Carabineros y, al registrarse el inmueble, se percataron que, lo que parecía ser una vivienda común resultó ser un centro de operaciones de venta a pequeña escala.

Lo más sorprendente para el personal policial no fue lo que estaba a la vista, sino lo que las paredes escondían: el cargamento principal de sustancias estaba oculto en un doble fondo dentro de uno de los muros de la propiedad.

En la instancia, se retiró de circulación una cantidad significativa de mercancía lista para su comercialización, correspondiendo a 720 dosis de pasta base, 343 gramos de clorhidrato de cocaína, billetes de baja denominación, tres bolsas de monedas para un total de $460 mil y elementos asociados al delito.

Vendedor utiliza hoja con datos bancarios de su madre detenida

Carabineros también encontró una hoja con datos bancarios de una mujer de 39 años, correspondiente a la madre del detenido y quien cumple condena por tráfico de drogas desde noviembre de 2025.

Según las primeras indagaciones, este papel servía para que los clientes realizaran transferencias electrónicas, "modernizando" el sistema de pago para evitar el manejo excesivo de dinero en efectivo.

Por su parte, la fiscalía dispuso que el vendedor, un hombre de 22 años, pase a control de detención por tráfico de drogas, mientras que el comprador a la espera de citación por parte del tribunal correspondiente.