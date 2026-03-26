Encuentran a hombre fallecido dentro de vehículo con encargo por robo en Quinta Normal

26 mar. 2026 - 07:00 hrs.

¿Qué pasó?

En la madrugada de este jueves, fue encontrado un hombre fallecido al interior de un vehículo en la comuna de Quinta Normal, Región Metropolitana, donde personal policial mantiene diligencias en desarrollo para esclarecer lo ocurrido.

El procedimiento se concentra en calle Edison, lugar hasta donde llegaron equipos de Carabineros tras detectar un automóvil abandonado con una de sus puertas abiertas. Al realizar una primera revisión, se confirmó la presencia de una persona sin vida en el asiento trasero.

Hallazgo al interior del vehículo

De acuerdo con los primeros antecedentes, la víctima presentaba un impacto balístico. Esta situación motivó el resguardo inmediato del sitio, mientras se iniciaban las primeras pericias en el lugar.

El vehículo en cuestión corresponde a un SUV que no mantenía placas patentes visibles.

Vehículo mantenía encargo por robo

Tras revisar los registros disponibles, se estableció que el automóvil mantenía encargo por robo. Este antecedente pasó a ser parte de la línea investigativa que desarrollan los equipos especializados.

En paralelo, se iniciaron intentos por recabar información con personas del sector, sin resultados hasta ahora. El entorno corresponde principalmente a un área con galpones, lo que ha dificultado obtener testimonios.

Investigación

En el lugar trabaja personal del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar), quienes realizan peritajes tanto en el vehículo como en el entorno cercano.

Como parte del procedimiento, la policía decidió ampliar el perímetro de seguridad. La calle fue completamente cerrada para facilitar el trabajo investigativo y evitar la alteración de posibles evidencias.

El fiscal Felipe Olivari quedó a cargo de las diligencias por parte del Ministerio Público, instruyendo la concurrencia de equipos especializados para avanzar en la indagatoria.