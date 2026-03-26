Detienen nuevamente a cantante urbano Standly tras evadir control policial en Lo Barnechea

26 mar. 2026 - 19:15 hrs.

¿Qué pasó

El cantante urbano Camilo Fernando Paredes Aguirre, más conocido como "Standly", fue detenido este jueves en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, tras evadir un control policial mientras conducía un vehículo de alta gama. Posteriormente, se descubrió que portaba droga.

Cabe señalar que no es primera vez que el artista es arrestado. La última vez fue en noviembre del año pasado, en San Felipe, región de Valparaíso, luego que fuese sorprendido manejando bajo la influencia de las drogas, además de portar dos bolsas de marihuana.

Standly es detenido por evadir control policial

Según información preliminar, mientras Carabineros realizaba un patrullaje preventivo en el sector de Los Trapenses, a eso de las 16:00 horas vio en actitudes sospechosas a dos hombres en un vehículo Mercedes Benz, que de inmediato se dieron a la fuga al ver a personal policial.



Standly, quien iba de conductor, y su acompañante escaparon de poniente a oriente por avenida José Alcalde Delano, sin embargo, los uniformados lograron darle alcance para fiscalizarlos.

Durante el control, se percataron que desde el vehículo emanaba un fuerte olor a marihuana, descubriendo que en los asientos traseros mantenían una cartera de mujer y dos bolsas de género con una gran cantidad de dinero en efectivo, cercano a los $70 millones.

Al hacer una revisión más exhaustiva, se encontró también droga: tres bolsas de una sustancia vegetal parecida a la marihuana, y una pastilla y media de color rosado. Con esta evidencia se procedió a la detención de ambas personas, siendo trasladados a la unidad policial.