Robo a farmacia en Las Condes termina con dos detenidos tras persecución y colisión en Recoleta

27 mar. 2026 - 03:13 hrs.

¿Qué pasó?

Un asalto contra una farmacia Cruz Verde se registró durante la noche del jueves pasado en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, donde un grupo de tres delincuentes llegó a bordo de un vehículo para sustraer diferentes especies, particularmente cremas dermatológicas.

Según información policial, los sujetos intimidaron al guardia de seguridad con un arma de fantasía, para luego huir del lugar, lo que originó una persecución policial que culminó en la comuna de Recoleta.

¿Qué informaron Carabineros y la Fiscalía?

La mayor María Elena Cofré, de la 17° Comisaría de Las Condes, explicó que "durante el seguimiento por Av. Kennedy, el vehículo en el que se movilizaban los individuos se detuvo por razones que se investigan, por lo cual carabineros descendió del vehículo policial, siendo apuntados por uno de los sujetos que mantenía esta arma de fantasía".

Debido a la situación anterior, la autoridad policial confirmó que "carabineros hizo uso de su arma de servicio, procediendo a efectuar dos disparos. Posterior a ello, los individuos continuaron su marcha".

La persecución policial concluyó en la comuna de Recoleta, cerca de La Vega, lugar en que los delincuentes colisionaron. Se informó que dos de ellos fueron detenidos, mientras que el restante huyó en dirección desconocida.

Por su parte, la fiscal Patricia Ibarra, de la Fiscalía de Flagrancia Oriente, indicó que "son tres las personas que participaron utilizando algún tipo de arma y lograron sustraer una gran cantidad de especies avaluadas en la suma aproximada de $7 millones".

Respecto a los detenidos, la persecutora aclaró que "van a ser formalizados por el delito de robo con violencia e intimidación" en la jornada de este viernes.

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