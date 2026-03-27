"Reconoció que había consumido drogas": Carabineros entrega detalles de la detención de Standly en Lo Barnechea

27 mar. 2026 - 01:24 hrs.

¿Qué pasó?

Durante la jornada del jueves pasado, el cantante urbano Camilo Fernando Paredes Aguirre, más conocido como "Standly", fue detenido en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana, tras evadir un control policial.

Luego de que el vehículo del artista fuera fiscalizado, se detectó que portaba droga y cerca de $70 millones.

¿Qué dijo Carabineros por la detención de Standly?

El mayor Marcelo Ruiz, de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, entregó detalles del procedimiento policial y dijo que mientras personal policial fiscalizaba motocicletas, "pasó el vehículo de este cantante -iba acompañado de otra persona-, quienes empezaron en una actitud desafiante con el personal de Carabineros".

Luego, el mayor Ruiz afirmó que después "pasaron una luz roja, por lo que se dio un seguimiento controlado. Se logró fiscalizar a los dos ocupantes. Al detener el móvil, emanó un fuerte olor a marihuana desde el interior. Se les solicitó descender del vehículo y, al descender, este cantante lo hizo en condiciones físicas deficientes".

Por instrucciones del Ministerio Público, se le realizó un narcotest a Standly, "arrojando positivo al consumo de marihuana", dijo la autoridad policial.

Si bien el vehículo en el que se trasladaban no tenía encargo por robo, se informó que el cantante no portaba su licencia de conducir y que su permiso de circulación se encontraba vencido.

"Es importante señalar que él de forma inmediata reconoció que sí había consumido drogas durante el día", detalló el mayor Ruiz respecto al diálogo que se tuvo con Standly.

Respecto a la cantidad de dinero que portaba, el mayor Ruiz dijo que era "para la adquisición de un vehículo". El cantante pasará al respectivo control de detención en la jornada de este viernes.

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