Claudia Schmitd revela compleja enfermedad de su esposo: "Fue detectado con un cáncer"

26 mar. 2026 - 18:16 hrs.

Claudia Schimdt sorprendió tras revelar públicamente que su esposo, el norteamericano John Bogdan, fue diagnosticado con un cáncer, sin contar más detalles de la enfermedad.

La confesión se dio en el programa "Noche de Pirañas", espacio donde la uruguaya compartía panel con Sergio Rojas y Daniella Campos.

"No me gusta dar pena"

En el programa, los tres panelistas estaban comentando el polémico audio que se filtró de Pablo Candia, en el que ponía en duda la enfermedad del padre de Danilo 21, quien también padece un tipo de cáncer.

A raíz de ello, la excoanimadora de Morandé con Compañía reflexionó: "Lo más fuerte es dudar de la enfermedad de alguien porque lo hablo con conocimiento de causa (…) y no me gustaría jamás que alguien dudara de mi palabra, de una situación tan triste que puede estar viviendo el familiar de cualquier persona".

De inmediato, Rojas le preguntó si tenía un familiar con una enfermedad, a lo que Schmidt respondió: "Sí, mi marido fue detectado con un cáncer, ya te lo dije, no voy a profundizar, no me gusta dar pena".

"Ay perdona, es que tú me dijiste que él estaba pasando una situación de salud, pero no tenía idea de que tenía cáncer”, le manifestó Sergio.

Viajes a EEUU

Tras el incómodo momento, Campos le dijo a Rojas: "Amigo, yo te dije que Claudia tenía que viajar periódicamente a Estados Unidos por razones de visa y también porque va a ver a su marido, a cuidarlo y estar con él".

Para cerrar el tema, Schmidt comentó que "él está bien hoy en día, pero no entremos en mi tema".

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