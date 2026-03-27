Mujer logra escapar tras meses de encierro y agresiones: Detienen a su pareja por secuestro y femicidio frustrado en Las Condes

27 mar. 2026 - 09:18 hrs.

¿Qué pasó?

Una mujer de 47 años logró salir de un domicilio en la comuna de Las Condes, Región Metropolitana, tras sufrir por meses violencia intrafamiliar, de manera sostenida. Su llegada a una unidad policial permitió activar una investigación que terminó con la detención de su agresor durante la madrugada del 26 de marzo.

La denuncia fue realizada el miércoles 25 de marzo de 2026, dando origen a diligencias encabezadas por la Fiscalía de Flagrancia Oriente y ejecutadas por el Departamento O.S.9 de Carabineros.

Se conocieron en redes sociales, se fueron a vivir juntos y comenzaron las agresiones

Según los antecedentes, la víctima mantenía una relación de convivencia con el imputado desde diciembre de 2025, luego de conocerse a través de redes sociales. Con el paso del tiempo, el vínculo dio paso a una dinámica marcada por el control y la violencia.

El relato da cuenta de que la mujer fue retenida en el domicilio, con restricciones para desplazarse y sin posibilidad de mantener contacto con otras personas. En ese contexto, fue víctima de agresiones físicas reiteradas, amenazas de muerte e intentos de asfixia.

El momento en que logró huir

La situación alcanzó su punto más crítico el 25 de marzo, cuando el hombre intensificó las agresiones y amenazó con quitarle la vida y quemar el inmueble. En medio de ese escenario, la mujer aprovechó un descuido para salir del lugar y dirigirse directamente a Carabineros.

Esa acción permitió activar de inmediato protocolos investigativos, lo que derivó en la solicitud de órdenes judiciales para ingresar al domicilio y detener al imputado.

Detención y antecedentes del imputado

El operativo se concretó durante la madrugada del jueves 26 de marzo, cuando personal del O.S.9, con apoyo del GOPE, llegó hasta la vivienda en Las Condes, logrando la detención del hombre en el lugar.

El imputado, de 49 años, mantenía antecedentes penales y policiales, además de órdenes de detención vigentes por delitos vinculados a violencia intrafamiliar y amenazas.

El teniente Felipe Cortés Aburto detalló que “el departamento OS9 de Carabineros de Chile, en coordinación con el Ministerio Público, logró la detención de una persona vinculada a un delito de secuestro y femicidio frustrado en la comuna de Las Condes”, añadiendo que “conforme a las diligencias investigativas, se logró acreditar que la persona había conocido previamente a la víctima a través de redes sociales, circunstancia que derivó en una dinámica de control, violencia y privación de libertad”.

En ese mismo contexto, explicó que “la víctima logró huir del inmueble, dando aviso oportuno a carabineros, quienes realizaron las diligencias investigativas y especializadas que lograron la detención del imputado, quien ya mantenía antecedentes previos por hechos de similares características”.

Lesiones y elementos incautados

Tras la denuncia, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde se constataron lesiones de mediana gravedad, incluyendo hematomas, cortes y heridas compatibles con agresiones reiteradas en el tiempo.

Durante el procedimiento, además, se incautaron armas blancas y otros elementos que fueron derivados a peritajes especializados.

Por instrucción del Ministerio Público, el detenido fue puesto a disposición del tribunal competente para su control de detención, mientras continúan las diligencias para esclarecer completamente lo ocurrido.

El caso quedó en manos de la Fiscalía, que sigue desarrollando la investigación a partir de los antecedentes reunidos tras la denuncia de la víctima.