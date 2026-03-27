"Un colegio no puede ser un lugar de violencia": Kast condena crimen en Calama e instruye a ministras a viajar al norte

27 mar. 2026 - 16:10 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast condenó el fatal ataque ocurrido este viernes al interior de un colegio de la comuna de Calama, región de Antofagasta, en el que un estudiante dio muerte a una trabajadora del establecimiento, además de herir a otra funcionaria y tres alumnos.

El hecho se produjo en el colegio Fundación Educacional Obispo Luis Silva Lezaeta de Calama y el agresor corresponde a un estudiante de cuarto medio que ingresó al recinto con distintas armas blancas, con las cuales habría atacado a las víctimas en circunstancias que aún se investigan.

"Un colegio no puede ser un lugar de violencia"

"Condenamos el brutal ataque en un colegio de Calama", señaló el Mandatario, de acuerdo a un texto que publicó el Gobierno en su cuenta X, junto a fotografías en las que se le ve en una reunión con las ministras de Seguridad Pública, Trinidad Steinert, y de Educación, María Paz Arzola.

"Una inspectora murió y cuatro personas resultaron heridas. Un colegio no puede ser un lugar de violencia", agregó la autoridad en la misma red social.

En el mensaje, también comunicó que ha instruido a las ministras de Educación y Seguridad "a viajar al norte para liderar la respuesta de este grave hecho".

"Condenamos el brutal ataque ocurrido hoy en un colegio de Calama. Una inspectora perdió la vida y cuatro personas más resultaron heridas. Un colegio no puede ser un lugar de violencia. He instruido a las ministras de Educación y Seguridad que viajen al norte para liderar la… pic.twitter.com/9kDKaAb2k2 — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) March 27, 2026

¿Qué se sabe del ataque en el colegio de Calama?

Previamente, la ministra Steinert se refirió al hecho y explicó que, de acuerdo a los antecedentes preliminares, "el imputado llega directamente y entiendo que agrede a los niños de segundo medio y es ahí cuando intervienen las inspectoras".

"El imputado tenía otros elementos, otras armas blancas", aseguró la secretaria de Estado. "Tenía otros elementos cortantes y tenía un gas pimienta, entiendo, otros elementos que eran contundentes", agregó.

Respecto de la situación de la inspectora que sobrevivió, la autoridad de Gobierno indicó que se mantiene bajo observación médica. "Entendemos que, por ahora, está grave, no sé la magnitud de la gravedad, lo desconozco, eso lo tenemos que ir viendo", sostuvo.

"Nosotros como Ministerio de Seguridad nos vamos a hacer parte, vamos a interponer una querella, por el delito de homicidio consumado y homicidio frustrado, y los ilícitos que correspondan", indicó la ministra Steinert.

Todo sobre José Antonio Kast