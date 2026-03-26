Presidente Kast por manifestaciones en Santiago: "Con respeto y no acudiendo a la herramienta de la violencia"

26 mar. 2026 - 13:23 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente José Antonio Kast se pronunció sobre las manifestaciones que se registraron este jueves en el centro de Santiago, Región Metropolitana, la cual fue convocada por estudiantes.

Las protestas han ocurrido en distintos puntos, como el sector de la Universidad de Santiago, del Parque Diego de Almagro y en la Alameda a la altura de Lord Cochrane.

¿Qué dijo Kast?

El Mandatario abordó en general el malestar general que ha habido en el país, a raíz de las medidas anunciadas por el Gobierno, como la limitación a la gratuidad universitaria, además del alza del precio de las bencinas.

"Algunos manifiestan su malestar, pero siempre con respeto; y eso es lo que buscamos, que podamos expresarnos, pero siempre con respeto y no acudiendo a la herramienta de la violencia", sostuvo el jefe de Estado.

Kast llama a no manifestarse en el transporte público

"Es un llamado también a todos los jóvenes, a todas las personas que se ven afectadas directamente por esto, que no afectemos más a la patria de lo que ya está afectada", agregó.

En ese sentido, indicó que "si alguien quiere manifestar su malestar, que no use el transporte público, sobre todo el Metro, para manifestarse".

"Pueden hacerlo en cualquier lugar público, pero sin dañar a otros compatriotas que requieren de ese transporte hoy día más que nunca", añadió.

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