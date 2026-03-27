Cantante Standly queda con arresto domiciliario diurno por conducir bajo la influencia de drogas en Lo Barnechea

27 mar. 2026 - 15:10 hrs.

¿Qué pasó?

El cantante urbano Camilo Fernando Paredes Aguirre, más conocido como "Standly", quedó con arresto domiciliario diurno, arraigo nacional y suspensión de licencia de conducir, tras ser detenido el jueves en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana.

El artista fue formalizado este viernes por los delitos de conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas o estupefacientes, además de infracción a la Ley de Drogas, luego de evadir un control policial en el sector de Los Trapenses.

El hecho se produjo mientras Paredes conducía un vehículo de alta gama junto a un acompañante. Posteriormente, se descubrió que portaba droga y cerca de $70 millones en efectivo al interior del automóvil, y dio positivo al consumo de marihuana.

Detención de Standly

El mayor Marcelo Ruiz, de la 53° Comisaría de Lo Barnechea, entregó detalles del procedimiento y dijo que mientras la policía fiscalizaba motocicletas, "pasó el vehículo de este cantante, acompañado de otra persona, quienes tuvieron una actitud desafiante con el personal de Carabineros".

El uniformado indicó que después "pasaron una luz roja, por lo que se dio un seguimiento controlado. Se logró fiscalizar a los dos ocupantes. Al detener el móvil, emanó un fuerte olor a marihuana desde el interior. Se les solicitó descender del vehículo y este cantante lo hizo en condiciones físicas deficientes".

Por instrucciones del Ministerio Público, se le realizó un narcotest a Standly, "arrojando positivo al consumo de marihuana", dijo la autoridad policial. "Es importante señalar que él de forma inmediata reconoció que sí había consumido drogas durante el día", detalló el mayor Ruiz.

Si bien el vehículo en el que se trasladaban no tenía encargo por robo, se informó que el cantante no portaba su licencia de conducir y que su permiso de circulación se encontraba vencido.

Respecto a la cantidad de dinero que portaba, el mayor Ruiz dijo que era "para la adquisición de un vehículo".