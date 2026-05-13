Cortes de luz de hasta ocho horas: Estas son las 7 comunas de la RM afectadas este miércoles 13 de mayo

13 may. 2026 - 02:20 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 13 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.

¿Dónde se cortará la luz este miércoles?

San Ramón

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

Lo Espejo

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Maipú

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

Peñalolén

Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas

La Florida

Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas

San Miguel

Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas

Lo Barnechea

Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas

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