Cortes de luz de hasta ocho horas: Estas son las 7 comunas de la RM afectadas este miércoles 13 de mayo
- Por Paz Morales
¿Qué pasó?
Enel Distribución anunció cortes de luz en algunas comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 13 de mayo. Esto se debe a trabajos en la red eléctrica que se pueden extender por varias horas.
La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.
Para este miércoles, Enel anunció trabajos programados en sectores de siete comunas de la RM, los que dejarán a los clientes sin suministro por un lapso de hasta ocho horas.Ir a la siguiente nota
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
San Ramón
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
Lo Espejo
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Maipú
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
Peñalolén
Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas
La Florida
Desde las 09:30 hasta las 15:30 horas
San Miguel
Desde las 10:00 hasta las 18:00 horas
Lo Barnechea
Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas
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