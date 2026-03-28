Armas del atacante de colegio en Calama llevaban nombres de otros jóvenes que realizaron atentados

28 mar. 2026 - 11:49 hrs.

¿Qué pasó?

Este sábado se realiza la audiencia de control de detención de Hernán Meneses, joven de 18 años que atacó a estudiantes y a dos inspectoras del Colegio Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, dejando a una de ellas fallecida.

Luego del trágico acontecimiento, se han dado a conocer nuevos antecedentes, entre ellos que Meneses portaba distintas armas blancas que tenían inscritos nombres particulares.

Según consigna Radio Bío-Bío, las inscripciones correspondían a “Auvinen 07-11”, “Solomon Henderson”, “Otoya Yamaguchi” y “Timur Bekmansurov”, todos nombres asociados a atentados cometidos por jóvenes en las últimas décadas, en su mayoría en recintos educacionales.

¿Qué se sabe de los nombres que estaban escritos en las armas que portaba el estudiante de Calama?

"Auviven 07-11" hace alusión a Pekka-Eric Auvinen, un estudiante de 18 años que el 7 de noviembre de 2007 realizó un tiroteo en el Instituto Jokela, en Finlandia, dejando a 8 personas fallecidas.

"Solomon Henderson" era un estudiante de 17 años que el 22 de enero de 2025 realizó disparos en la cafetería de la escuela Antioch, en Tennessee, Estados Unidos, asesinando a una compañera e hiriendo a otro antes de suicidarse.

El tercer nombre, "Otoya Yamaguchi", corresponde a un estudiante japonés de 17 años que el 12 de octubre de 1960 cometió un asesinato público. En un debate de política, asesinó con una espada a Inejiro Asanuma, líder del partido socialista.

Por último, Timur Bekmansurov era un estudiante de 18 años que el 20 de septiembre de 2021 realizó un tiroteo en la Universidad Estatal de Perm, en Rusia, matando a 6 personas e hiriendo al menos a otras 28.