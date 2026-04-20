Tras éxito en ventas: Tienda en Concepción anuncia nueva fecha de liquidación de reconocidas marcas de zapatillas

20 abr. 2026 - 17:00 hrs.

¿Qué pasó?

Para quienes buscan equipamiento de calidad a precios reducidos, la tienda Bunker 308 anunció a través de sus redes sociales una nueva oportunidad para adquirir productos con descuento en la Región del Biobío.

Tras el exitoso evento realizado el pasado domingo, en el que liquidaron todo su stock de artículos de la marca Lippi, en su sucursal de Concepción, decidieron programar una nueva jornada de remate incorporando otras marcas.

El evento se llevó a cabo específicamente en el Espacio Marina, sector Brisas del Sol, entre las 10:30 y las 19:00 horas. Según información en el perfil de TikTok de la tienda, además de los precios, otros de los factores que influyeron en el éxito de la actividad fueron el estacionamiento gratuito y la entrada liberada.

"Gracias a todos nuestros seguidores por el apoyo y por siempre seguir nuestros proyectos. Bunker 308 y Comercial Camaño agradecemos su asistencia. Vamos a estar informando sobre el próximo remate y las nuevas marcas en liquidación", escribieron en una publicación de TikTok.

¿Qué productos y marcas podrían estar en remate la próxima fecha?

En la última jornada ofrecieron desde parkas hasta zapatillas y botines impermeables de la marca Lippi, desde los $30 mil pesos, y zapatillas marca Vans en $20 mil. Pese a que la actividad estaba planificada para tres días, en solo dos agotaron casi la totalidad del inventario.

Próximamente estarán confirmando la nueva fecha y, de acuerdo con experiencias pasadas y los productos exhibidos en su perfil, las marcas que podrían estar incluidas en un futuro remate son Skechers, Reebok, Nike, Goodyear, Pollini, Bruno Rossi y 16 horas.

Su tienda física está ubicada en Colo Colo 587, Concepción.

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