Hay iPads desde $67 mil: Así puedes participar en la subasta aduanera

14 abr. 2026 - 10:52 hrs.

¿Qué pasó?

El Servicio Nacional de Aduana inició un nuevo proceso de subasta electrónica en el que hay productos electrónicos como celulares y tablets de marcas reconocidas como Apple, a un precio mucho más bajo que el valor de mercado.

Esta actividad está disponible para cualquier persona natural que cuente con clave única. Esta vez hay cambios en la dinámica de subasta que incluye un "martillero virtual".

Actualmente, hay más de 400 lotes disponibles para ser subastados. El que incluye productos de la marca Apple está identificado como Lote #481. También hay otros con productos que van desde vinos, con un valor inicial de $34 mil, hasta maquinaria industrial de cocina que parte en los $126 mil pesos.

Las jornadas de cierre de pujas están organizadas a través de bloques horarios específicos informados con antelación en la plataforma.

Es fundamental que los participantes ingresen con tiempo suficiente a los lotes de su interés, considerando que, si existen pujas activas al momento del término, el cierre puede extenderse automáticamente por algunos segundos adicionales para permitir la competencia justa.

Productos para subasta. Subasta Aduanera.cl

¿Cuándo es la subasta?

El inicio de la actividad se dio este martes 14 de abril a las 8:00 am y finaliza el próximo jueves 16 a las 16:00 horas. El precio mínimo para ofertar es de $67 mil pesos, más el traspaso de una garantía de $13 mil 400 pesos que asegura tu participación en el evento.

De acuerdo con lo informado en la página web de Subasta Aduanera, el estado de la mercancía es totalmente nuevo y corresponde a la Aduana Metropolitana. El lote está ubicado en Fedex Express Chile SPA.

¿Cómo participar?

Para participar debes completar el proceso de inscripción dispuesto en el sitio web oficial de Subasta Aduanera, donde tendrás que crear un usuario usando tu clave única.

Revisa el catálogo de los lotes disponibles para ser subastados e identifica los de tu interés. Una vez realizado ese paso, debes pagar la garantía de tu inscripción con el monto correspondiente, que equivale al 20 por ciento del valor base del lote.

Es muy importante mantenerse atento a los datos bancarios de la Aduana destinataria del pago de las garantías. Estas van cambiando en cada Subasta Aduanera y corresponden a las Aduanas de Valparaíso, Metropolitana e Iquique.

Cómo registrarte en Subasta Aduanera

¿Qué hacer durante la subasta?

Cuando se inicie el periodo de ofertas podrás participar solo en cada lote por el que hayas pagado la garantía. Debes prestar atención al inicio de cada lote, ya que estos tienen horarios distintos para sus procesos de subasta.

Las ofertas están predeterminadas por rangos establecidos para cada lote, nunca podrás ofertar sobre tu último oferta y tampoco definir montos de forma libre. Debes esperar a que el valor aumente para volver a ofertar.

Si pudiste adquirir algún lote, tendrás que esperar que te contacten, cancelar el restante del valor por el que lo obtuviste para poder obtener la factura. Finalmente, dirígete al almacén con los documentos de identidad y facturación para hacer el retiro de tu lote.

En caso de no haber ganado nada, hay un plazo de 15 días hábiles para que recibas la devolución de la garantía que transferiste.

Cambios en la nueva Subasta Aduanera

Para esta jornada de subastas, cada lote mantendrá un horario de inicio y de cierre establecido. Pero ahora, el ganador ya no será la última oferta más alta ingresada previo al cierre del lote.

Esta vez, se habilitó un "Martillero Virtual", que activa un contador automático de 15 segundos cuando se cumple el tiempo establecido para el lote. Así podrás seguir realizando ofertas.

Por cada oferta que se ingrese, el contador volverá a darte 15 segundos de plazo para aumentar la oferta, y así sucesivamente hasta que ya nadie más suba el valor y la última oferta sea la ganadora.

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