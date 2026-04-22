Conmoción en el fútbol chileno: Juvenil de Huachipato muere al interior de la residencia de cadetes

22 abr. 2026 - 10:23 hrs.

¿Qué pasó?

Una dolorosa noticia sacude al fútbol formativo chileno. Un joven jugador perteneciente a la categoría Sub 15 de Huachipato falleció durante la noche del martes mientras se encontraba en la residencia de cadetes del club.

El joven futbolista habría sufrido un infarto fulminante, y cuando personal del SAMU llegó al lugar, constató su deceso, según publicó Radio Bío Bío.

Sin enfermedades previas

El joven no presentaba enfermedades de base conocidas y había realizado actividad física normal durante la mañana del mismo día en que falleció.

De hecho, formaba parte activa del fútbol joven del cuadro siderúrgico, donde destacaba como una de las promesas en desarrollo dentro de las divisiones menores.

"Siempre serás parte de la familia acerera"

Huachipato emitió en la madrugada un comunicado oficial confirmando el deceso: "Con profundo dolor y mucho pesar, informamos el sensible fallecimiento de un querido jugador de nuestra categoría Sub 15".

"Desde Huachipato FC lamentamos profundamente su deceso y nos unimos al dolor de su familia, compañeros y amigos en este difícil momento. Esta irreparable pérdida enluta a toda nuestra comunidad, que hoy se une en solidaridad, respeto y pesar", agregaron.

Para cerrar, escribieron: "Siempre serás parte de la familia acerera. Descansa en paz".

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