Un solo sonar para dos frentes: El plan de la Armada de Estados Unidos para cazar minas y submarinos a la vez

23 abr. 2026 - 13:05 hrs.

La Armada de Estados Unidos evalúa un cambio clave en su estrategia naval: desarrollar un único sonar capaz de detectar tanto minas marinas como submarinos enemigos desde un mismo helicóptero.

La iniciativa surge ante la creciente complejidad de los conflictos modernos, donde amenazas como las minas —evidenciadas en tensiones recientes con Irán— y la actividad submarina de potencias como China o Rusia obligan a optimizar recursos y mejorar la eficiencia operativa, reseña Military Times.

Actualmente, estas misiones se realizan con sistemas separados: helicópteros equipados con sonares antisubmarinos por un lado, y plataformas distintas para la detección de minas por el otro. El nuevo enfoque busca integrar ambas funciones en un solo dispositivo de inmersión, reduciendo la necesidad de múltiples equipos, simplificando el mantenimiento y aprovechando mejor el espacio limitado en los buques.

Aunque históricamente ambas áreas han sido tratadas por separado, pruebas previas demostraron que los sonares antisubmarinos pueden detectar minas con bastante eficacia tras el análisis de datos. A partir de estos resultados, la Armada propone perfeccionar la tecnología mediante el uso de múltiples bandas de frecuencia: una principal para submarinos, otra de mayor frecuencia para minas, e incluso una tercera de baja frecuencia para ampliar la cobertura en áreas extensas.

US Navy

El proyecto plantea que un helicóptero multimisión pueda ejecutar tareas de guerra antisubmarina (ASW) y contramedidas contra minas (AMCM) sin necesidad de reconfiguración, lo que según la Armada representaría una mejora significativa en flexibilidad operativa y rapidez de respuesta en escenarios de combate.

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¿Cuáles son las características de este proyecto de la Armada?

Entre las especificaciones técnicas destacan un diseño compacto y ligero, adaptable a helicópteros actuales y futuros, incluidos los que reemplazarán a los modelos MH-60R y MH-60S. La Armada también busca mantener costos relativamente bajos en comparación con otros sistemas, lo que facilitaría su producción e implementación a mayor escala.

El desarrollo contempla varias fases: simulaciones iniciales, creación de prototipos y pruebas de vuelo en condiciones reales. Más allá del ámbito militar, la tecnología también podría tener aplicaciones civiles, como la exploración submarina o la recuperación de objetos perdidos en el mar.

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