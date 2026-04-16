El chaleco del medio millón de dólares: salvavidas usado por una superviviente del Titanic se subasta el 18 de abril

16 abr. 2026 - 15:05 hrs.

El histórico chaleco salvavidas que perteneció a una superviviente del Titanic será subastado el próximo 18 de abril, con una estimación que podría acercarse al medio millón de dólares, lo que lo convierte en una de las piezas más valiosas vinculadas al naufragio.

El objeto permaneció durante casi un siglo en manos de la familia de Francatelli, hasta que fue vendido en 2007 a través de Christie's por 60.000 libras esterlinas.

¿Por qué es tan especial este chaleco del Titanic?

La prenda, que fue utilizada por Laura Mabel Francatelli, una joven pasajera de primera clase de 22 años que logró sobrevivir a la tragedia de 1912, a generado mucho interés entre coleccionistas por ser el único chaleco salvavidas documentado de un superviviente del Titanic que ha salido al mercado en subasta, reseña People.

En este sentido, la pieza será ofrecida por la reconocida casa de subastas británica especializada en objetos históricos, Henry Aldridge & Son Ltd.

Según su director, Andrew Aldridge, este chaleco no solo destaca por su procedencia verificable, sino también por su extraordinaria rareza y su conexión directa con el barco más famoso de la historia.

Fabricado en lona y equipado con doce piezas de corcho para garantizar la flotabilidad, el chaleco conserva además un valor simbólico adicional: está firmado por ocho de los supervivientes que compartieron el bote salvavidas número 1, en el que Francatelli escapó junto a otros pasajeros. Este bote fue particularmente polémico, ya que, pese a tener capacidad para más personas, partió con solo 12 ocupantes.

En esta nueva subasta, las ofertas comienzan desde 150.000 libras, pero se estima que el precio final oscile entre 250.000 y 350.000 libras, equivalentes a cientos de miles de dólares.

Antes de salir a la venta, el chaleco fue exhibido en Titanic Belfast, un museo dedicado al legado del Titanic, por eso, para muchos coleccionistas, su subasta representa una oportunidad excepcional para adquirir un fragmento tangible de una de las tragedias más recordadas del siglo XX.

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