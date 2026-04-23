De la UC a Harvard y MIT: Universitario chileno egresado en Medicina e Ingeniería es seleccionado en exclusivo doctorado

23 abr. 2026 - 13:32 hrs.

¿Qué pasó?

Con solo 24 años, Maximiliano Mariné alcanzó un importante hito académico: fue aceptado en el doctorado en Ciencias de la Salud y Tecnología impartido por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), uno de los programas más exigentes y prestigiosos del mundo.

El programa, que une a la Escuela de Ingeniería del MIT —rankeada como la mejor del mundo según el QS 2026— y la Escuela de Medicina de Harvard —quinta en el mismo listado—, recibe más de 900 postulaciones cada año, de las cuales solo 20 son aceptadas. Mariné se convirtió así en uno de los pocos seleccionados a nivel global y en el cuarto chileno en lograrlo.

El importante aporte de Mariné

Formado en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde ingresó en 2020 a Medicina y luego sumó Ingeniería en paralelo, el estudiante ha orientado su carrera a resolver problemas médicos a través de la tecnología.

Durante su etapa universitaria lideró el desarrollo de SNIFF, un dispositivo biomédico que permite detectar márgenes tumorales en tiempo real durante cirugías de cáncer de mama, utilizando gases generados por electrobisturí y análisis con inteligencia artificial.

“SNIFF puede detectar, a través de los compuestos orgánicos volátiles (humos-gases) que se desprenden de un tejido que está siendo intervenido con electrobisturí, si existen márgenes tumorales en las mamas. Esto agiliza tanto la detección de cáncer de mama como su tratamiento y recurrencia”, explicó Mariné.

El proyecto, que surgió a partir de una observación en pabellón quirúrgico y de experiencias previas en investigación —incluyendo una iniciativa en la industria textil—, fue desarrollado junto a un equipo multidisciplinario integrado por Felipe Andrade, Ignacio Moscoso, Rosario Willatt y Javier Castro.

Su trabajo lo llevó a realizar pasantías en Boston, incluyendo el Laboratorio Wellman de Fotomedicina en el Hospital General de Massachusetts, donde fortaleció su interés por la innovación biomédica aplicada a problemas reales.

"El primer paso para ser seleccionado es postular"

Además, sus iniciativas han sido reconocidas en competencias como Novartis Cancer Challenge, BRAIN Chile y Harvard Health Systems Innovation Hackathon Global Stage, consolidando una trayectoria marcada por la investigación, el liderazgo y la búsqueda de soluciones accesibles.

“Hay una creencia de que oportunidades como Harvard-MIT son imposibles, pero en realidad no lo son, y el primer paso para ser seleccionado es postular”, señaló, destacando la importancia de proyectarse internacionalmente.

El programa contempla financiamiento completo durante el primer año y continuidad a través de proyectos de investigación. Mariné iniciará sus estudios en septiembre, con el objetivo de seguir desarrollando tecnologías médicas costo-efectivas que puedan aplicarse en contextos como el chileno.