Estrechez fiscal y alza en el costo de la vida: Diputados UDI proponen reducir duración de las mallas curriculares universitarias

19 abr. 2026 - 15:32 hrs.

¿Qué pasó?

Los diputados Sergio Bobadilla y Ricardo Neumann, en representación de la bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), presentaron a la ministra de Educación, María Paz Arzola (IND), una iniciativa para reevaluar la extensión de las carreras de educación superior.

La propuesta busca instalar una comisión asesora ministerial que analice la conveniencia de reducir la duración de las mallas curriculares.

Estrechez fiscal y alza en el costo de la vida

Según informa La Tercera, los parlamentarios sostienen que la extensión de los programas universitarios impacta directamente en el gasto público y en el esfuerzo económico de las familias.

"Especialmente en el marco de políticas como la gratuidad y los créditos con aval del Estado, sino que también forma parte de un importante esfuerzo económico que deben realizar miles de estudiantes y sus familias", señalaron.

La idea apunta a aliviar la carga financiera en un contexto de estrechez fiscal y alza en el costo de la vida.

Mantener los estándares de formación

La propuesta contempla mantener los estándares de formación, excluyendo carreras como medicina, que requieren mayor duración por su complejidad.

"En rigor, la propuesta apunta a avanzar hacia un rediseño de las mallas curriculares que, resguardando la calidad formativa y académica, permita compatibilizar una menor duración de los programas con la posibilidad de continuar con estudios de especialización", explicaron.

Bobadilla y Neumann citaron ejemplos de países como Reino Unido, Alemania y Francia, donde los ciclos de pregrado son más acotados y se complementan con postgrados. Estos modelos, afirmaron, facilitan la movilidad académica, promueven trayectorias más flexibles y permiten inserciones laborales más tempranas.

Alinear el sistema chileno a estándares internacionales

Los diputados sugieren que la comisión ministerial esté integrada por expertos académicos, representantes del Consejo de Rectores y organismos públicos pertinentes, bajo la coordinación del Ministerio de Educación.

"Avanzar en esta línea no solo permitiría introducir mayores niveles de eficiencia en el uso de los recursos públicos, sino que también representaría una señal concreta de apoyo a las familias chilenas", sostuvieron.

La propuesta busca alinear el sistema chileno con estándares internacionales y fortalecer las condiciones de acceso, permanencia y equidad. Para los parlamentarios, se trata de un paso relevante hacia la modernización de la educación superior, que consideran indispensable abordar con decisión y urgencia.

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