"No va a estar en esta iniciativa": Gobierno confirma que la Gratuidad universitaria se mantendrá sin límite de edad

17 abr. 2026 - 18:35 hrs.

¿Qué pasó?

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot (RN), aseguró que el Gobierno no incluirá una restricción de edad para acceder a la Gratuidad en la Educación Superior dentro del proyecto de reconstrucción que prepara el Ejecutivo.

La declaración se da en medio de las definiciones clave de la iniciativa, que ha generado debate por posibles cambios en el acceso a beneficios estudiantiles.

Gobierno aclara que no habrá límite de edad

“Tuvimos una reunión ayer tarde, tarde noche, ministro Jorge Quiroz, ministro Claudio Alvarado, y quien les habla, y puedo informarles que el limitar la gratuidad por sobre los 30 años de edad no va a estar en esta iniciativa”, anunció García Ruminot tras encabezar el gabinete regional en Valparaíso.

El secretario de Estado enfatizó que la intención del Gobierno es ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, especialmente para quienes retoman sus estudios en etapas posteriores de la vida.

“Al revés, nosotros queremos que toda persona que desee especializarse, que desee continuar estudios de educación superior, de manera muy importante para las mujeres, porque muchas mujeres, por su maternidad, postergan los estudios, de tal manera que, en función de todas esas consideraciones, esa limitante no va a estar y va a haber gratuidad para los mayores de 30 años".

Otras normas en revisión

El ministro también abordó otra disposición que está siendo evaluada dentro del proyecto, relacionada con el acceso de nuevas instituciones a la gratuidad.

“Tenemos una norma que estamos revisando, que es la norma que impediría que nuevos establecimientos de educación superior puedan acceder a la gratuidad. Sin embargo, esa norma también la estamos revisando por distintas razones, de orden constitucional incluso, así que, esa norma que sí se estaría manteniendo hasta la reunión que tuvimos anoche, la estamos revisando con el mayor interés"; agregó.

Ajustes antes y durante la tramitación

Finalmente, García Ruminot indicó que el proyecto sigue en constante revisión y que podrían introducirse cambios tanto antes de su ingreso al Congreso como durante su tramitación legislativa.

“Nosotros estamos todos los días trabajando, todos los días revisando el proyecto, y por lo tanto vamos a ir haciendo las correcciones que sean necesarias, muchas de ellas antes de ingresar el proyecto y otras, por supuesto, de ser necesario, las vamos a ir haciendo durante el proceso legislativo", cerró.

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