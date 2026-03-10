Última semana para postular a la gratuidad, becas y créditos: Así puedes acceder a los beneficios para estudiantes

10 mar. 2026 - 12:00 hrs.

Este jueves 12 de marzo cierra el plazo de postulación a la gratuidad, becas y otros beneficios estudiantiles en educación superior, tanto para los nuevos ingresos como para alumnos regulares que no cuentan con dichas ayudas estatales.

El trámite de solicitud se puede realizar en poco tiempo en línea, desde el celular, tablet o computadora, siempre que posean toda su información vigente y a la mano.

¿Cómo postular a la gratuidad, becas y otros beneficios estudiantiles?

El Ministerio de Educación (Mineduc) indica que los interesados deben completar el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS, pulsa aquí), donde tendrán que acreditar sus antecedentes familiares y socioeconómicos.

Si es la primera vez que postulas , haz clic en “Registrarme” para crear un usuario. Completa tus datos personales, ingresa tu correo activo y una contraseña. Para finalizar tu registro, lee y acepta los términos y condiciones para participar del proceso de postulación.

, haz clic en “Registrarme” para crear un usuario. Completa tus datos personales, ingresa tu correo activo y una contraseña. Para finalizar tu registro, lee y acepta los términos y condiciones para participar del proceso de postulación. Si ya tienes una cuenta FUAS , inicia sesión con tu RUT y contraseña. También puedes ingresar con tu Clave Única.

, inicia sesión con tu RUT y contraseña. También puedes ingresar con tu Clave Única. Luego, selecciona el formulario que deseas completar . Puedes elegir entre el FUAS, Formulario Beca Vocación de Profesora o Profesor y Formulario Becas de Reparación.

. Puedes elegir entre el FUAS, Formulario Beca Vocación de Profesora o Profesor y Formulario Becas de Reparación. Completa tus datos personales , de tu grupo familiar y el promedio mensual de sus ingresos en 2024 y 2025, detallando el tipo de ingresos.

, de tu grupo familiar y el promedio mensual de sus ingresos en 2024 y 2025, detallando el tipo de ingresos. Finaliza el formulario y obtendrás tu comprobante de postulación por correo. Si quieres modificar los datos ingresados, puedes ingresar nuevamente y editar tu postulación, solo si está abierto el proceso de postulación.

Próximas fechas de los beneficios estudiantiles

Posteriormente, el Mineduc realizará una evaluación socioeconómica y determinará el nivel de ingresos, para indicar el jueves 16 de abril a qué tipos de beneficios podría optar el estudiante (nivel socioeconómico).

Luego, el miércoles 27 de mayo se darán a conocer los resultados oficiales de postulación, siempre que el estudiante se haya inscrito o sea alumno regular en una institución acreditada. El período de apelación estará abierto hasta el jueves 11 de junio.

