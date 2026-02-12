Bonos para jóvenes: ¿Cómo acceder a los beneficios monetarios?

12 feb. 2026 - 11:30 hrs.

Las personas jóvenes, ya sea que estén cursando un año escolar, universitario o ingresando al mundo laboral, están dentro del grupo de beneficiarios de aportes que entrega el Estado.

Para el presente año, diferentes bonos dirigidos exclusivamente a jóvenes y que se entregaron en el 2025 se mantendrán vigentes.

Bonos para jóvenes en 2026

A continuación, descubre cuáles son los bonos y beneficios monetarios a los que pueden acceder jóvenes que estén cursando un año escolar, universitario o ingresando al mundo laboral.

Bono por Logro Escolar

Es un beneficio al cual no se debe postular y forma parte del Ingreso Ético Familiar (IEF). Está destinado a estudiantes que tengan menos de 24 años y que estén cursando actualmente entre quinto básico y cuarto medio.

Los alumnos adeás deben pertenecer al 30% de mejor rendimiento académico de su promoción y se otorga a estudiantes cuyas familias pertenezcan al 30% más vulnerable de la población chilena.

Su pago es en dos tramos:

$82.181: para estudiantes que se encuentren dentro del primer 15% de mejor rendimiento de su promoción.

$49.310: para estudiantes que se encuentren dentro del segundo 15% de mejor rendimiento de su promoción.

Bono Municipal Educación Superior

Este beneficio está dirigido a estudiantes que se encuentren cursando un año profesional en universidades, institutos profesionales, centros de formación técnica o escuelas técnicas reconocidas por el Ministerio de Educación.

El monto y los requisitos de este bono dependen de cada municipalidad. Sin embargo, uno de ellos, que es común, es ser residente de la comuna, ser alumno regular y tener un promedio medio-alto de notas.

Municipalidades como Puente Alto, Maipú, Melipilla, La Cisterna y Pudahuel entregan el beneficio. Para saber si en tu comuna entregan el bono, debes consultar con la municipalidad correspondiente a la que eres residente.

Subsidio al Empleo Joven

El Subsidio al Empleo Joven es un beneficio en dinero que otorga el Estado para mejorar el ingreso de jóvenes que trabajen de manera dependiente o independiente.

Para postular, debes tener 18 a 24 años de edad, trabajar de manera dependiente o independiente y pertenecer al 40% más vulnerable de la población (según el Registro Social de Hogares). En caso de tener 21 años o más, debes contar con licencia de educación media.

El siguiente proceso para ser beneficiario también tiene requisitos: percibir una renta bruta anual inferior a $7.948.180, al igual que una renta bruta mensual inferior a $662.348, tener cotizaciones al día, no trabajar en alguna institución del Estado o empresa con aporte estatal, no ser beneficiario/a del Ingreso Mínimo Garantizado para el período de renta procesado.

Si eres un trabajador independiente, debes emitir boletas de honorarios y realizar el proceso de Declaración de Renta en el Servicio de Impuestos Internos (SII).

Subsidio a la cotización de trabajadores jóvenes

Si eres trabajadora o trabajador dependiente, puedes solicitar el subsidio a la cotización para mejorarlas a temprana edad en los primeros dos años laborales.

Los requisitos para solicitarlo son: tener entre 18 y 35 años de edad, recibir una remuneración igual o inferior a 1,5 ingresos mínimos mensuales, es decir, recibir un sueldo igual o menor a $1.347.500.

Además, debes tener menos de 24 cotizaciones en la AFP en la que estés afiliado (ya sean continuas o no), y tener las cotizaciones de seguridad social pagadas o declaradas, es decir, desde la cotización de AFP, de salud hasta por accidente de trabajo.

