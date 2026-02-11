Pagos por cobrar del IPS: Así puedes revisar si tienes dinero a tu favor

11 feb. 2026 - 18:00 hrs.

Los beneficiarios de prestaciones administradas por el Instituto de Previsión Social (IPS) pueden revisar en línea si tienen dinero disponible y pendiente por cobrar.

Entre las pensiones o bonificaciones pagadas por este organismo se encuentran la Pensión Garantizada Universal (PGU), pensiones de las ex cajas de previsión, Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), Subsidio de Discapacidad para menores de 18 años, Asignación Familiar, Subsidio Familiar (SUF) y Aporte Familiar Permanente (ex Bono Marzo).

Así se puede revisar si hay pagos del IPS por cobrar

Para revisar y, posteriormente, solicitar el pago de una pensión o beneficio sin cobrar, hay varias alternativas disponibles. Estas son las principales:

La primera contempla acceder al sitio web de ChileAtiende, por medio del siguiente enlace. Una vez en la plataforma, se debe ingresar el RUT y la fecha de nacimiento del beneficiario, con día, mes y año. Si hay pagos por cobrar, se solicitan con la ClaveÚnica .

del beneficiario, con día, mes y año. Si hay pagos por cobrar, se solicitan con la . Otra de las alternativas es solicitar una videoatención en ChileAtiende , para ampliar toda la información del destinatario.

, para ampliar toda la información del destinatario. Por último, está la opción de dirigirse a una sucursal de ChileAtiende, con la cédula de identidad. En el caso de que el trámite sea realizado por un apoderado, se debe presentar el poder notarial con permiso y cédula de identidad.

El IPS estipula plazos para cobrar

Según lo reseñado por el sitio web del Gobierno de Chile, el propósito de la plataforma habilitada por el IPS es que los destinatarios puedan revisar fácilmente si hay montos que fueron asignados y no retirados, considerando los plazos estipulados. El proceso debe hacerse antes de que los saldos caduquen.

Es importante considerar que, en el caso de solicitar el pago por medio de este sistema, estará disponible en cinco días hábiles.

