Cuenta de ahorro para la vivienda: ¿Dónde se debe abrir?

11 feb. 2026 - 16:00 hrs.

La compra de una casa es un proyecto de corto-mediano plazo para muchos chilenos, pero para lograrlo es clave tener no solo el dinero para una inversión inicial, sino también contar con planificación.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) pone a disposición de los ciudadanos los subsidios habitacionales, los cuales pueden ser claves para lograr esta meta.

Según el organismo, este “es un aporte económico, de Estado para las familias que requieren apoyo para financiar la compra de su primera vivienda”.

Dentro de los requisitos indispensables para optar a este aporte, se encuentra el ser mayor de edad, tener cédula de identidad nacional vigente para nacionales, o cédula para extranjeros con permanencia definitiva y certificado de permanencia definitiva.

Cuenta de ahorro para el subsidio habitacional

Además de los requisitos antes descritos, se exige poseer una cuenta de ahorro para la vivienda, que en el caso de subsidio de sectores medios debe tener al menos 12 meses de antigüedad.

El Minvu precisa que la cuenta de ahorro puede abrirse en una entidad bancaria o financiera con la que se debe establecer un contrato que indique el mínimo de ahorro a reunir, dependiendo del subsidio habitacional al que se planea postular.

El dinero debe estar depositado en la cuenta “a más tardar el último día del mes anterior a la postulación”. Además, se establece que a partir de este día “no se deberán efectuar giros en la cuenta”.

Los subsidios habitacionales del Minvu permiten no solo comprar una casa, sino también construir, arrendar, mejorar el entorno o ampliar una vivienda.

Todo sobre Subsidio habitacional