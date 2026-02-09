Licencias de conducir: ¿Quiénes tendrán extensión para renovarla?

09 feb. 2026 - 13:00 hrs.

A partir de la pandemia del Covid-19, las Direcciones de Tránsito de diversos municipios del país presentaron retrasos en la emisión de citas para renovar la licencia de conducir.

Es por ello que el Congreso, con el fin de evitar multas injustas, declaró una normativa que prorroga la validez de las licencias.

¿Cómo saber si aplico a la extensión de la licencia de conducir?

Todas las personas cuya licencia de conducir expire entre 2025 y 2026 podrán obtener la renovación automática del documento, detalla Autofact. Será de la siguiente forma:

Si el documento venció en 2025 : la prórroga aplica hasta el 31 de diciembre de 2026.

: la prórroga aplica hasta el 31 de diciembre de 2026. Si el documento vence en algún momento de 2026: contará con una renovación de seis meses desde la fecha original de vencimiento.

En caso de que la licencia de conducir haya vencido en el 2024 o antes, será necesario renovar el documento o podrían enfrentarse multas.

De acuerdo a Autofact, “si el municipio cuenta con tus registros, no deberías tener problemas para la renovación si ha pasado tiempo desde el vencimiento. Ahora bien, si han pasado años desde que venció tu licencia anterior, es bueno que consultes tu situación particular en el Departamento de Tránsito Municipal”.

¿Cuál es el costo de la renovación de la licencia?

Las Direcciones de Tránsito de los municipios manejan diferentes precios para la renovación de la licencia, pero estos siempre oscilan entre los 0,50 UTM o los 0,70 UTM, es decir, entre los $34.805 y los $48.728 para febrero de 2026.

A su vez, deberán presentarse los siguientes requisitos al momento de la renovación:

Cédula de identidad vigente y fotocopia por ambos lados.

Licencia de conducir anterior y fotocopia por ambos lados.

Certificado de residencia.

Certificado de antecedentes.

Autofact recordó que los requisitos pueden variar por municipios, por lo que es importante validar los documentos que se solicitan en cada comuna.

Todo sobre Licencia de conducir