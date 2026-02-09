Aporte Familiar Permanente: ¿Quiénes reciben más de un pago del exBono Marzo?

09 feb. 2026 - 07:00 hrs.

A partir del 16 de febrero se realizará el pago del Aporte Familiar Permanente, conocido como el exBono Marzo, un beneficio que entrega cada año el Estado a las familias de menores ingresos.

Consiste en la entrega de $66.834 por cada carga o grupo familiar, conforme al tramo al que pertenezca, con la posibilidad de obtener un monto mayor en algunos casos.

¿Quiénes reciben más de un Aporte Familiar Permanente?

La página oficial indica que un beneficiario del exBono Marzo podrá recibir más de un pago si tiene más de una carga familiar registrada, ya sea acreditada para la Asignación Familiar o causante del Subsidio Único Familiar.

En cambio, se entregará un solo bono por cada familia perteneciente al Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario.

¿Cómo acreditar las cargas para obtener el Aporte Familiar Permanente?

Los trabajadores dependientes deben hacerlo en la Caja de Compensación de su empresa o en el IPS si no tienen, mientras que los independientes y pensionados deben ir al IPS o su entidad pagadora.

Los funcionarios públicos, por su parte, lo gestionan directamente en su institución empleadora. En todo caso, el trámite puede ser presencial en ChileAtiende o Cajas de Compensación, y online en la Sucursal Virtual.

Requisitos para obtener el Aporte Familiar Permanente

Se pagará de forma automática a los beneficiarios que cumplan con una de estas dos condiciones:

Tener una carga familiar o persona acreditada que al 31 de diciembre de 2025 dio derecho a cobrar el Subsidio Familiar o Maternal, o la Asignación Familiar o Maternal.

Integrar un grupo familiar que al 31 de diciembre de 2025 pertenecía a Chile Solidario o el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar).

Todo sobre Aporte Familiar Permanente