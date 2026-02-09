Metro de Santiago estrena nuevo sistema de pago esta semana: ¿Cómo funciona?

09 feb. 2026 - 08:00 hrs.

A partir del viernes 13 de febrero comienza a funcionar en el Metro de Santiago y la red Tren Nos la función de Pago Ágil, un nuevo sistema para cancelar el costo de la tarifa de viaje.

Es un mecanismo que permite pagar con tarjeta bancaria sin contacto, teléfono o reloj inteligente, reduciendo el tiempo que puede tardar la adquisición de un boleto.

¿Cómo funciona el nuevo sistema de pago del Metro de Santiago?

En Instagram, las autoridades indicaron que solo se necesita una tarjeta Visa o Mastercard con tecnología “contactless”, y que el banco está adherido a dicho sistema.

Si la tiene, el usuario debe acercar la tarjeta física, celular o reloj inteligente al validador, para que luego la red confirme el pago y pueda viajar tranquilo.

Cabe mencionar que funciona solo para la tarifa de adulto y todos los viajes del día se cobran a la cuenta asociada al final de la jornada. Además, se debe usar el mismo método de pago para el primer y resto de viajes.

Todo sobre Metro de Santiago