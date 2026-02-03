Metro de Santiago normaliza su servicio tras cierre de varias estaciones de Línea 3

03 feb. 2026 - 22:19 hrs.

¿Qué pasó?

Metro de Santiago informó durante la noche de este martes el cierre de varias estaciones de la Línea 3, específicamente seis. Afortunadamente, la emergencia fue superada a las 22:30 horas.

Las estaciones afectadas fueron Plaza Quilicura, Lo Cruzat, Ferrocarril, Los Libertadores, Cardenal Caro y Vivaceta, según detalló la empresa de transporte subterráneo en su cuenta oficial de X.

A raíz de la emergencia, el servicio de la Línea 3 solo estuvo disponible entre las estaciones Conchalí-Fernando Castillo Velasco.

Red Metropolitana de Movilidad informó que dispuso buses de apoyo para cubrir la demanda de pasajeros, por lo que se reforzaron los recorridos que operan entre las estaciones Estación Central y Universidad de Chile.

¿Qué hacer en caso de una emergencia en el Metro?

Ante cualquier emergencia en el Metro de Santiago, debes contactar al 1411 e indicar tu ubicación. Si eres víctima o testigo de acoso, el número a llamar es el 1488. También puedes comunicarte con personal de Metro desde los intercomunicadores ubicados en trenes, ascensores y escaleras mecánicas.

En caso de una evacuación, mantén la calma y sigue las instrucciones del personal. No corras, y si puedes, ayuda a menores de edad y pasajeros con problemas de movilidad a descender del tren. Revisa más instrucciones sobre cómo actuar en caso de una emergencia o problemas de salud pinchando acá.

