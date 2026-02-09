Xiaomi abrirá su primera tienda en regiones: ¿Dónde estará?

09 feb. 2026 - 09:03 hrs.

¿Qué pasó?

El mercado tecnológico en Chile continúa en pleno crecimiento y Xiaomi quiere convertirse en uno de sus protagonistas. La firma china anunció que abrirá diez nuevas tiendas en el corto plazo y un total de 50 en el mediano plazo, una de ellas en una región clave para la economía del país.

Pero la estrategia va más allá del retail: la compañía también planea importar sus autos eléctricos, reconocidos internacionalmente por su relación entre tecnología y precio, con la intención de competir con otras marcas presentes en el mercado automotor electrificado.

La gran inversión de Xiaomi en Chile

Según informó Diario Financiero (DF), el proyecto inicial —que contempla la apertura de las primeras diez tiendas— considera una inversión de US$ 1,5 millones ($1.286.355.000). Sin embargo, esta cifra crecerá significativamente cuando se complete el despliegue total de 50 tiendas, alcanzando un monto estimado de US$ 7,5 millones ($6.431.775.000) durante los próximos 3 a 5 años.

Respecto a este ambicioso plan, Martín Castro, deputy country manager de Xiaomi en Chile, señaló: “Una vez que nosotros logremos hacer este tipo de despliegue, podremos pensar que el core de nuestro negocio ya no tiene que depender en un 90% de smartphone. Ahí podemos pensar idealmente que la distribución de nuestro país sea algo más sano porque podremos mostrar todo nuestro catálogo”.

Viña del Mar en el foco de la marca

Xiaomi abrió su primera tienda en Chile en noviembre de 2025, ubicada en la Galería Imperio. En enero de este año, inauguró su segundo local en el Costanera Center, en Santiago.

Ahora, la compañía se prepara para expandirse hacia otra región: una nueva tienda será inaugurada en Marina Arauco, en Viña del Mar, Región de Valparaíso.

Como parte de su estrategia a largo plazo, la marca también trabaja para introducir sus automóviles eléctricos en el país entre 2028 y 2029.

“A 2030 sí o sí vamos a estar teniendo autos acá y probablemente nuestras tiendas ya no van a ser de 200, van a ser de 400 metros cuadrados”, aseguró Castro.

Actualmente, el 90% de las ventas de Xiaomi en Chile provienen de la categoría de smartphones, una de las más relevantes para la compañía a nivel global. El 10% restante corresponde a su línea AloT, que incluye dispositivos conectados y parte del ecosistema tecnológico de la marca.

