Apple lidera el ranking: Estos son los celulares más vendidos del 2025 en el mundo

03 feb. 2026 - 17:23 hrs.

A principios de febrero, la empresa global de investigación y estudio de mercado Counterpoint Research reveló la lista de los celulares más vendidos durante el 2025 en todo el mundo.

Estrategias de marketing de las grandes empresas como Apple y Samsung dieron resultados, pero fueron buenos mayormente para la firma de la manzana, alcanzando un nuevo "peak" en el ranking comparado con el del 2024.

¿Cuáles fueron los celulares más vendidos en el 2025?

Counterpoint Research transparentó que Apple dominó el mercado global de los smartphones, logrando un incremento de 10% en sus ventas y superando a Samsung, instaurándose como la marca más vendida a nivel mundial.

Top 10 celulares más vendidos durante el 2025

iPhone 16. iPhone 16 Pro Max. iPhone 16 Pro. iPhone 17 Pro Max. Galaxy A16 5G. Galaxy A06 4G. iPhone 17. iPhone 15. Galaxy S25 Ultra. iPhone 16e.

La familia casi completa de iPhone 16 llegó hasta el top 3 de los smartphones más vendidos, seguida por la última generación que lanzó Apple. Por otro lado, Samsung logró ingresar solo tres modelos a lo más vendido.