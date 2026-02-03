Mercado Libre abre nuevas vacantes laborales: Revisa los cargos disponibles y cómo postular

03 feb. 2026 - 18:00 hrs.

La plataforma de comercio online Mercado Libre inició un nuevo proceso de reclutamiento para sumar trabajadores a su equipo en distintas regiones del país. La compañía, reconocida por su constante expansión en áreas como logística, tecnología y servicios financieros, está buscando perfiles profesionales para diversas áreas estratégicas.

Entre los cargos más recientes destacan puestos como analista de operaciones, analista de ruteo, especialistas en comercio crossborder, ejecutivos para el área fintech, ingenieros de software y posiciones gerenciales dentro del marketplace. Cada oferta incluye los requisitos mínimos para postular, además de los beneficios asociados al ingreso a la empresa.

¿Cuáles son los cargos?

Mercado Libre detalló que los puestos disponibles incluyen:

Analista de Operaciones en Service Center (Valparaíso) Analista de Ruteo para Mercado Envíos (Santiago) Especialista en Crossborder Trade para Marketplace (Santiago) Ejecutivo para Fuerza de Venta Directa en el área Fintech (Santiago) Software Project Leader (Santiago) Gerente de Categoría Marketplace (Santiago) Ejecución Comercial de Grandes Cuentas para Pagos Offline (Santiago).

¿Cómo postular?

Quienes deseen postular deben ingresar al portal oficial de empleos de Mercado Libre y seleccionar la vacante de interés (en este enlace).

Tras revisar los detalles de la oferta, se debe hacer clic en “Postularse” para iniciar el proceso. El sitio redirigirá a una plataforma donde el postulante deberá cargar su currículum, proporcionar sus datos de contacto y responder preguntas relacionadas con la solicitud y con el cargo específico al que desea aplicar.

Una vez completado el formulario, solo queda esperar el contacto por parte del equipo de reclutamiento en caso de avanzar en el proceso de selección.