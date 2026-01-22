¿Buscas empleo? Ofrecen 500 vacantes para trabajar en industria de alimentos y logística durante el verano y con este sueldo

22 en. 2026 - 16:00 hrs.

La empresa de servicios transitorios SOS Group anunció un total de 500 vacantes de trabajos temporales durante este verano, con la opción de optar hasta el mes de marzo.

"En verano, gran parte del personal de planta de las empresas usa su feriado legal. Estas empresas necesitan mantener su productividad y continuidad operativa, por lo que buscan incorporar trabajadores transitorios para reemplazar a su personal que sale de vacaciones”, explicó Carlos Henríquez, director comercial de SOS Group.

La oferta incluye cargos como operario de producción en industrias de alimentos, operario de bodega y operador de grúa horquilla en el área logística. Los sueldos fluctúan entre $630.000 y $680.000 líquidos al mes.

¿Cuáles son las ofertas y sueldos?

Las vacantes ofrecidas por SOS Group y los respectivos salarios son los siguientes:

Operario de bodega

Son 200 vacantes y el sueldo es de $630.000 líquido mensual. Su función será el armado y etiquetado de pedidos de productos como bloqueadores solares, trajes de baño, perfumes, artículos tecnológicos y alimentos no perecibles.

Operador de grúa horquilla

Se ofrecen 100 puestos de trabajo con sueldo de $680.000 líquido mensual. Deberán trasladar y ubicar mercaderías al interior de centros logísticos. Para postular, requiere licencia de conducir Clase D.

Operario de producción en la industria de alimentos

Hay 200 vacantes con un sueldo de $630.000 líquido mensual. Su función será envasar, colocar etiquetas nutricionales y sellos de advertencia a productos como barras de cereales, tortas, carnes y embutidos.

¿Cómo postular?

Para postular a los puestos de trabajo, debes ingresar al sitio sosgroup.cl o directamente a su portal en computrabajo.com.

Ahí puedes revisar en detalle el cargo, las condiciones laborales, el horario y la ubicación en la que deberás trabajar. Recuerda que debes adjuntar tu CV para postular.

El plazo para postular es hasta el viernes 23 de enero, y los trabajos se extenderán por lo que resta de enero, todo febrero y todo marzo.

