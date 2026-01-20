Sueldos se acercan a los $1,9 millones: Conoce las ofertas laborales que el Ministerio de Seguridad Pública tiene disponibles

20 en. 2026 - 21:00 hrs.

El Ministerio de Seguridad Pública es la cartera más reciente que se ha creado en nuestro país y es encabezada por Luis Cordero. Como se infiere de su nombre, su misión es "resguardar la seguridad pública y el orden público, promover la prevención del delito y la protección de las personas".

Actualmente, está buscando trabajadores para desempeñar cargos en diversas áreas del ministerio. Las oportunidades de trabajo se encuentran en distintas partes del país.

A diferencia del sector privado, la principal distinción de los empleos públicos es que los candidatos y candidatas pueden conocer de antemano el sueldo que recibirían en caso de ser seleccionados. En esta ocasión, hay vacantes con remuneraciones que superan los $1,8 millones.

¿Qué ofertas laborales tiene el Ministerio de Seguridad Pública?

A la fecha, la entidad tiene once avisos de empleo que se ejercen en regiones distintas. Revisa cuáles son las vacantes, qué salario bruto mensual se ofrece y en qué comuna se desempeñan las funciones:

Profesional para Equipo de Detección Temprana (Huechuraba): $1.527.195 .

. Profesional para Equipo de Detección Temprana (Temuco): $1.527.195 .

. Terapeuta para Equipo de Terapia Multisistémica (Melipilla): $1.872.393 .

. Terapeuta para Equipo de Terapia Multisistémica (Concepción): $1.872.393 .

. Terapeuta para Equipo de Terapia Multisistémica (Alto Hospicio): $1.872.393 .

. Facilitador (a) Parentalidad Positiva (La Florida): $1.472.414

Facilitador (a) Parentalidad Positiva (Cerro Navia): $1.472.414

Profesional para Equipo de Detección Temprana (Lo Prado) : $1.527.195

Coordinador (a) Parentaliad Positiva (Melipilla): $1.481.799

Terapeuta para Equipo de Terapia Multisistémica (San Bernardo): $ 1.872.393.

Terapeuta para Equipo de Terapia Multisistémica (Peñalolén): $1.872.393

¿Cómo postular para trabajar en el Ministerio de Seguridad Pública?

El listado de los avisos de empleo está en el sitio web Empleos Públicos. Para conocer las vacantes del organismo, en el buscador de la plataforma se debe escribir "Ministerio de Seguridad Pública" y hacer clic en las opciones que se despliegan en el listado.

En la misma plataforma, una vez que se encuentre la oferta de interés, el usuario debe pinchar el botón "Postular a la convocatoria" e iniciar sesión con Clave Única o con RUT y contraseña de la cuenta de Empleos Públicos.

