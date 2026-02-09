Colegios se preparan para regular uso de celulares en las salas este año

09 feb. 2026 - 17:09 hrs.

¿Qué pasó?

La ley que regulará el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles en todas las aulas del país comenzó a ser comunicada a los sostenedores por el Ministerio de Educación (Mineduc), que el mes pasado les hizo llegar un oficio con sus lineamientos.

Según informó El Mercurio, en el comunicado se estableció que los recintos deberán incorporar lo que dispone la norma en sus reglamentos internos a más tardar el 30 de junio de este año.

Ley se aplicará por fase

Los sostenedores ya están abocándose a esta labor, entre ellos, el recientemente traspasado SLEP de Santiago Centro. Su directora, Paulina Retamales, afirmó al diario que “tenemos que cumplir la normativa, desde ahí es muy importante, primero, el diálogo con las comunidades educativas”.

Detalló que aplicarán la ley “por fase”, y que hoy se encuentran revisando los reglamentos de cada colegio, para incorporar lo que se dicta, pero “también mirando que, en el tema de los celulares, hay que educar en el uso y utilizarlo como una herramienta pedagógica”.

"Compleja implementación"

En tanto, Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, señaló que esta “es una ley que nosotros creemos que es necesaria, considerando que efectivamente el sistema escolar y el funcionamiento de la cotidianidad escolar en la sala de clases se han visto muy complejizados con este tema de los celulares, que cada vez son más adictivos para los niños”.

Sin embargo, planteó que “esto va a ser de compleja implementación. Los jóvenes de hoy tienen un apego a los aparatos que, en algunos casos, llega a ser bastante problemático y va a ser probablemente fuente de conflicto (...). Esto va a requerir, en especial, muchísimo respaldo institucional para su aplicación y para que no quede en letra muerta”.

Consultado por El Mercurio, el Mineduc respondió por escrito que, una vez promulgada la ley, se enviará un documento con orientaciones para “acompañar a los establecimientos educacionales en la implementación de la normativa, entregando claridad, criterios pedagógicos y ejemplos prácticos que faciliten su incorporación en los Reglamentos Internos, en coherencia con los proyectos educativos de cada comunidad”.