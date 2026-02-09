¿No cobraste un bono a través de BancoEstado? Revisa con tu RUT si te corresponde dinero

09 feb. 2026 - 19:00 hrs.

Cada vez son más las alternativas disponibles para la consulta de información respecto a bonos y beneficios gubernamentales.

Muchas de las ayudas provistas por el Estado se cobran por medio de BancoEstado, considerando que esta entidad bancaria es de fácil acceso y muy común entre los chilenos.

En el caso de que un bono no haya sido cobrado, solo bastarán datos básicos para verificar si te corresponde dinero, por medio del sitio web del banco.

¿Cómo revisar con el RUT si te corresponde dinero?

Para revisar si te corresponde dinero, es necesario ingresar a un apartado de la plataforma de BancoEstado, al que se puede acceder por medio del siguiente enlace.

Bastará con escribir el número de RUT y verificar la casilla de seguridad digital, para tener disponible la información sobre pagos y beneficios no cobrados.

El sistema indica que, en caso de haber bonos pendientes, estos estarían disponibles tanto para retiro presencial en BancoEstado como para cobranza en BancoEstado Express.

Verificación de beneficios en línea

Así como esta opción, los clientes suelen tener muchas alternativas de solución a través de la plataforma de BancoEstado.

Sin tener que salir de casa, y solo ingresando a su sitio web, los usuarios pueden hacer solicitudes, buscar información sobre sus beneficios, ejecutar recargas, efectuar pagos y hasta activar transacciones internacionales.

Todo sobre Bonos