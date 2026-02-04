CuentaRUT: ¿Se pueden realizar pagos en cuotas?

04 feb. 2026 - 20:00 hrs.

La CuentaRUT de BancoEstado es una herramienta financiera esencial para los chilenos. Su versatilidad permite realizar múltiples operaciones en el país y en el extranjero, facilitando el acceso a compras.

Sin embargo, al momento de planificar gastos mayores, surgen dudas sobre las modalidades de pago. Es fundamental aclarar si este producto permite dividir el valor de un producto o servicio en partes, o si exige el pago inmediato.

¿Puedo pagar en cuotas con mi CuentaRUT?

La página oficial indica que la marca de la tarjeta es VISA débito, no es una tarjeta de crédito. El usuario puede comprar o retirar dinero en Chile o en el extranjero sólo hasta el total de saldo disponible en su cuenta.

Asimismo, el monto máximo para estas operaciones presenciales es de 1.000 dólares diarios o su equivalente en la moneda del país donde esté. Las compras virtuales están limitadas a 500 dólares diarios, con un máximo de 50 dólares por transacción y 10 operaciones diarias.

Si está en el exterior y desea hacer una compra, solo debe acercar la tarjeta CuentaRUT a la máquina de pago o terminal de punto de venta e ingresar la clave de cuatro dígitos. Solo funciona bajo este método de pago.

El sistema hace la conversión en moneda local a pesos chilenos y descuenta el saldo automáticamente. La comisión por uso internacional es de 1,9% del monto de la transacción, con mínimo de 0,5 dólares.

