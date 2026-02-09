Subsidio Familiar automático: Conoce si te corresponde

09 feb. 2026 - 20:00 hrs.

El Subsidio Familiar Automático (SUF) es una ayuda gubernamental promovida por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que se otorga de manera automática y sin necesidad de postularse.

Según su sitio web oficial, está destinado a niños, niñas y adolescentes (como causantes) que tengan menos de 18 años y formen parte del 40% más vulnerable de la población, de acuerdo al Registro Social de Hogares (RSH).

También es necesario que previamente no hayan accedido al beneficio, ya sea por desconocimiento o por dificultades asociadas a la tramitación del mismo.

¿Cómo saber si te corresponde el Subsidio Familiar Automático?

Para saber si a un destinatario le corresponde el SUF es necesario acceder al siguiente enlace. En la casilla superior derecha, se tendrá que ingresar el RUN del niño, niña o adolescente causante del beneficio.

En el módulo de consulta, también es necesario proporcionar la fecha de nacimiento del beneficiario, con día, mes y año.

A través del portal web de ChileAtiende, así como en el call center 101, se puede ampliar la información sobre fechas de pago y demás detalles.

Estos son los requisitos para los causantes del beneficio

Los menores causantes del beneficio deben cumplir con ciertos requisitos, entre los cuales figuran:

Tener menos de 18 años.

Si tienen hasta ocho años , deben ser participantes de los programas de salud del Ministerio de Salud destinados a la atención infantil.

, deben ser participantes de los programas de salud del Ministerio de Salud destinados a la atención infantil. Si tienen más de seis años , deben acreditarse como estudiantes regulares de enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos estatales o reconocidos por el Estado.

, deben acreditarse como estudiantes regulares de enseñanza básica, media, superior u otros equivalentes, en establecimientos estatales o reconocidos por el Estado. Ser parte del 40% más vulnerable de acuerdo con la Calificación Socioeconómica del RSH.

