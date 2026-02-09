Operativo de seguridad en el Aeropuerto de Santiago por "supuesta presencia de explosivos" en un avión

09 feb. 2026 - 19:37 hrs.

¿Qué pasó?

La tarde de este lunes la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) inició un procedimiento de seguridad en el Aeropuerto de Santiago, debido al aviso de un supuesto artefacto explosivo en un avión.

"Informamos que en el Aeropuerto Arturo Merino Benítez AMB la DGAC inició procedimiento de seguridad en aeronave por aviso de supuesta presencia de explosivos", informó la autoridad aeronáutica en su cuenta de X (Twitter).

¿Qué dijo Carabineros?

Según la información preliminar de Carabineros, el protocolo de seguridad aeroportuaria se activó a las 18:20 horas luego de que personal de la aerolínea SKY "requiriera a un pasajero de nacionalidad chilena para la revisión de un equipaje que presentaba vibración anómala al momento de ingresar al puente de embarque".

"Durante la revisión, el pasajero señala que la maleta no contenía explosivos; sin embargo, se mantiene presunta carga explosiva a bordo de la aeronave, correspondiente al vuelo H2-2026 de la aerolínea SKY, con destino a Copiapó, el cual transportaba 139 pasajeros y 6 tripulantes", agregó la policía uniformada.

A raíz de esto, se procedió a la evacuación inmediata de la aeronave, aislando a pasajeros y tripulantes en una zona segura del terminal. Paralelamente, personal de la PDI detuvo al pasajero involucrado: un ciudadano chileno de 38 años y sin antecedentes.

Finalmente, se informó que "personal GOPE, con especialistas en manejo de explosivos, se encuentra en tránsito al Aeropuerto Arturo Merino Benítez, mientras que la aeronave involucrada está siendo trasladada a una zona segura, a fin de permitir el desarrollo de los procedimientos técnicos correspondientes".

