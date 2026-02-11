Aporte Familiar Permanente: ¿Cómo saber si me toca el ex Bono Marzo 2026?

11 feb. 2026 - 07:00 hrs.

El Aporte Familiar Permanente, antes conocido como Bono Marzo, es un beneficio que se entrega de forma automática por parte del Estado a las familias de menores ingresos, siempre que cumplan con los requisitos.

Para acceder a este bono en el año 2026, se deben haber recibido pagos en diciembre de 2025 de alguno de estos beneficios: Subsidio Familiar, Asignación Familiar o Maternal. O en cambio, pertenecer al Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar) o a Chile Solidario.

¿Cuál es el monto que se recibe?

En caso de aplicar para el Aporte Familiar Permanente, el monto a recibir será de $66.834. De acuerdo al Instituto de Previsión Social (IPS), este “se paga por carga familiar o por familia, dependiendo del tipo de beneficiario”. Es asignado de la siguiente forma:

Para las personas con asignación familiar o Subsidio Familiar (SUF): reciben un Aporte por carga familiar o causante.

Para las familias del Subsistema de Seguridades y Oportunidades o de Chile Solidario: reciben un Aporte por familia.

¿Cómo saber si me toca el Aporte Familiar Permanente?

A partir del 16 de febrero y en adelante, se podrá consultar en las páginas web de www.aportefamiliar.cl y en www.chileatiende.cl cuáles fueron los beneficiarios asignados para el beneficio. “Las primeras nóminas que se publican corresponden a personas que tienen pagos habituales en el Instituto de Previsión Social”, recalcó el IPS.

El pago se efectuará de la siguiente forma:

Grupo 1, desde el 16 de febrero : corresponde a personas beneficiarias de SUF, Chile Solidario o del Subsistema de Seguridades y Oportunidades, que reciben el pago habitual de sus beneficios entre el 14 y el 28 de febrero.

Grupo 2, desde el 2 de marzo : aplican las mismas condiciones que el anterior grupo, pero que reciban el pago de sus beneficios usualmente entre el 2 y 13 de marzo. Además, se encuentran los pensionados del IPS, con cargas familiares.

Grupo 3, desde el 16 de marzo: se otorga a personas que reciben Asignación Familiar o Maternal por sus cargas familiares, ya sean trabajadores o pensionados de entidades distintas al IPS.

¿Cuál es la forma de pago del aporte?

Se estipula que las formas de pago para la recepción del Aporte Familiar Permanente pueden ser presencial o a través de la Cuenta RUT. Así lo define el IPS:

Para las personas que no son beneficiarias habituales del IPS y tienen CuentaRUT vigente, se depositará el Aporte Familiar Permanente en esa cuenta.

Para las personas que no son beneficiarias habituales del IPS y no tienen CuentaRUT , el Aporte se pagará en forma presencial. Para conocer la fecha y lugar de pago, debe consultarse en www.aportefamiliar.cl una vez que estén publicadas las nóminas.

Para las personas que reciben beneficios del IPS, y cumplen con los requisitos, se pagará el Aporte de la misma manera como reciben esas ayudas estatales.

