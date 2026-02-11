Dejó a Ludmila atrás: Álvaro Ballero comparte fotografías en traje de baño junto a su nueva pareja

11 feb. 2026 - 08:02 hrs.

Ya han pasado varias semanas desde que se dio a conocer que Álvaro Ballero dejó atrás su relación con Ludmila y actualmente está saliendo con una nueva pareja.

Por medio de sus redes sociales, el ex chico reality decidió compartir dos fotos en donde aparece junto a su nueva conquista, en donde se les puede ver a ambos en traje de baño, felices y más cercanos.

Las fotografías de Ballero y su María José

A través de historias de Instagram en su cuenta personal, Álvaro Ballero publicó dos registros donde está con traje de baño y María José en bikini.

En la primera fotografía, ambos están mirando hacia la cámara muy felices, sonriendo y abrazados, mientras que en la otra foto ambos se están mirando directamente a los ojos.

Los registros de la pareja se viralizaron en redes sociales y los portales de farándula, en donde destacan principalmente los trabajados cuerpos que tienen.

Revisa las fotos: