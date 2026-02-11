La mojaron con manguera y la insultaron: Detienen a cuidadoras por maltrato a una adulta mayor en residencia de Ñuñoa

11 feb. 2026 - 09:20 hrs.

¿Qué pasó?

Dos trabajadoras de una residencia de cuidados ubicada en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, fueron detenidas tras una denuncia en la que se les acusaba de maltratar a una adulta mayor.

El hecho ocurrió la tarde del martes al interior de un inmueble que funcionaba como un hogar para personas con discapacidad y de la tercera edad.

En ese contexto, una vecina de una casa colindante acusó un trato vejatorio por parte de dos cuidadoras en contra de una de las residentes, que incluye forcejeos, insultos y el uso de una manguera para mojarla.

Residencia no tenía permiso para funcionar

"Según el relato de la testigo, y un video grabado por ella misma, se habían desarrollado en el patio de este domicilio diferentes acciones del tipo forcejeo, insultos verbales, maltrato psicológico, y lo más grave aún es que estaban mojando a esta persona con una manguera", indicó el capitán Francisco Albanés Donoso, oficial de ronda de la Prefectura Oriente.

Tras la denuncia de la vecina, Carabineros concurrió al lugar y verificó la situación. "Evalúa el video y procede a la detención de estas dos cuidadoras. Es muy importante recalcar que la casa no contaba con el permiso de funcionamiento, por ende también se va a proceder a la clausura de esto", señaló el uniformado.

La autoridad agregó que, según la testigo, estos hechos son recurrentes hace dos semanas. "En el registro que está a disposición de la fiscalía se observa claramente que existe un forcejeo, una agresión verbal psicológica y, lo más grave, el tema del agua, que estaban mojando a la señora", concluyó.

Los adultos mayores y personas con discapacidad que se encontraban en el hogar constataron lesiones y será el Juzgado de Familia quien determine qué ocurrirá con ellos.

En cuanto a las dos detenidas, su formalización se llevará a cabo la mañana de este miércoles, en donde se espera que se conozcan sus medidas cautelares.