Detienen a tres integrantes de banda que protagonizó violento robo en tienda de celulares en San Miguel

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles la detención de tres integrantes de una banda que a principios de febrero protagonizó un violento robo en una tienda de celulares en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) logró capturar a los delincuentes en las comunas de Renca y El Quisco. Todos son de sexo masculino, chilenos, y tienen 19, 20 y 21 años de edad

Violento robo a tienda de celulares 

El hecho se produjo pasadas las 11:00 horas del lunes 2 de febrero en una sucursal de WOM, emplazada en la intersección de Gran Avenida con Departamental. 

Hasta ese lugar llegaron entre seis y siete hombres armados y encapuchados, a bordo de dos automóviles marca BMW y Mercedes-Benz.

El subcomisario Felipe Ibáñez señaló en aquella oportunidad que la banda intimidó y agredió a algunos trabajadores del local para finalmente sustraer diversos equipos tecnológicos. 

Las víctimas recibieron "golpes de puño, no son lesiones de carácter grave, son lesiones carácter leve, y serían cuatro los lesionados, solamente trabajadores. No hubo disparos". 

Por su parte, el fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que el avalúo aproximado era superior a los $50 millones, sin embargo, se desconoce si este monto cambió con el avance de la investigación. 

