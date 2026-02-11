Detienen a tres integrantes de banda que protagonizó violento robo en tienda de celulares en San Miguel

11 feb. 2026 - 07:30 hrs.

¿Qué pasó?

La Policía de Investigaciones (PDI) confirmó este miércoles la detención de tres integrantes de una banda que a principios de febrero protagonizó un violento robo en una tienda de celulares en la comuna de San Miguel, Región Metropolitana.

La Brigada Investigadora de Robos (BIRO) logró capturar a los delincuentes en las comunas de Renca y El Quisco. Todos son de sexo masculino, chilenos, y tienen 19, 20 y 21 años de edad.

Violento robo a tienda de celulares

El hecho se produjo pasadas las 11:00 horas del lunes 2 de febrero en una sucursal de WOM, emplazada en la intersección de Gran Avenida con Departamental.

Hasta ese lugar llegaron entre seis y siete hombres armados y encapuchados, a bordo de dos automóviles marca BMW y Mercedes-Benz.

El subcomisario Felipe Ibáñez señaló en aquella oportunidad que la banda intimidó y agredió a algunos trabajadores del local para finalmente sustraer diversos equipos tecnológicos.

Las víctimas recibieron "golpes de puño, no son lesiones de carácter grave, son lesiones carácter leve, y serían cuatro los lesionados, solamente trabajadores. No hubo disparos".

Por su parte, el fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, detalló que el avalúo aproximado era superior a los $50 millones, sin embargo, se desconoce si este monto cambió con el avance de la investigación.