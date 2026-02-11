Hasta 8 horas sin suministro: Anuncian cortes de luz para este miércoles en sectores de 6 comunas de la RM

11 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel Distribución anunció cortes de luz en seis comunas de la Región Metropolitana para este miércoles 11 de febrero. Esto está relacionado con trabajos en la red eléctrica, los que pueden extenderse por varias horas.

La compañía publicó en su página web oficial el detalle de la interrupción del suministro, es decir, el horario en que iniciarán y terminarán las labores en terreno.

Las comunas y sectores en que se cortará la luz este miércoles 11 de febrero

Las Condes: Desde las 09:30 a las 15:30 horas

Estación Central: De las 10:00 a las 16:00 horas

Lo Espejo: Desde las 15:00 a 18:00 horas

La Cisterna: A partir de las 10:30 hasta las 16:30 horas

La Florida: De las 10:00 a las 17:00 horas

La Florida: De las 11:00 a las 17:00 horas

Ñuñoa: Desde las 09:30 a las 17:30 horas

