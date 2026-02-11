Corte de agua programado para este miércoles en la RM: ¿Qué comunas y sectores son afectados?
¿Qué pasó?
Aguas Andinas anunció cortes de agua programados para este miércoles 11 de febrero en algunas comunas de la Región Metropolitana.
Se trata de trabajos en terreno, los que podrían extenderse, incluso, por doce horas. Estos fueron informados en la página web de la compañía (pincha aquí).
¿Qué comunas y sectores son afectados?
Macul: Desde las 15:00 a las 21:00 horas
Santiago: De las 15:00 a las 22:00 horas
Puente Alto: Desde las 15:00 horas del miércoles a las 03:00 horas del jueves
